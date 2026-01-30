Valeria Marini difende Signorini a Non è la TV: “In tanti lo agganciavano per entrare al GF, ho visto i messaggi”

Valeria Marini, ospite del podcast di Fanpage.it “Non è la TV”, ha difeso Alfonso Signorini. La showgirl ha raccontato un retroscena. Ha svelato di aver visto con i suoi occhi i tantissimi messaggi che il conduttore riceveva da parte di persone che tentavano di “agganciarlo” per entrare nella casa del Grande Fratello.

Valeria Marini è intervenuta nel corso della puntata del podcast Non è la TV di giovedì 29 gennaio. Nel corso del format di Fanpage.it, disponibile su YouTube, la nota showgirl ha commentato alcuni dei meme che la riguardano. Poi, ha detto la sua sul caso di Alfonso Signorini, rivelando un retroscena. Infine, si è espressa su Sanremo.

La difesa di Signorini poi la foto con Corona: Valeria Marini spiega perché

Valeria Marini, intervistata da Stefania Rocco, Andrea Parrella e Grazia Sambruna, ha spiegato perché si è espressa a favore di Alfonso Signorini: "Bisogna avere il coraggio e la forza di difendere un personaggio che è attaccato dappertutto. E non è la verità. Io l'ho visto con i miei occhi che lui era invaso di messaggi, poi magari ha sbagliato a rispondere. Secondo me, la cosa è stata montata da questo partecipante (al GF, ndr) per avere visibilità. Era giusto sottolineare questa cosa". E ha continuato:

Il mio discorso è a favore di Alfonso perché, avendo partecipato l'anno di Medugno al Grande Fratello, avevo visto e so che molti messaggi erano inviati a scopo di avere in futuro visibilità. Quando la visibilità non c'è stata, si è cercato lo scandalo. Le sedi opportune stabiliranno la verità.

Quindi ha ribadito di avere visto con i suoi occhi i tanti messaggi inviati ad Alfonso Signorini da parte di persone che si avvicinavano a lui con lo scopo di ottenere un provino per entrare nella casa del Grande Fratello:

Alfonso, nella posizione di conduttore, riceveva tantissimi messaggi e tantissime proposte. Poi queste proposte sono state usate, rigirate contro di lui da chi cercava visibilità. È palese che Medugno cercava visibilità. Ripeto, Signorini riceveva tanti messaggi di persone che cercavano di entrare (al Grande Fratello, ndr). Ho trovato ingiusto l'attacco che abbiamo fatto. Io ho visto i messaggi che riceveva in cui tentavano di agganciarlo, di ottenere un provino per entrare al Grande Fratello.

La giornalista di Fanpage.it Stefania Rocco ha precisato che le chat a Fabrizio Corona non le ha consegnate Antonio Medugno, ma l'ex gieffino si è ritrovato suo malgrado in questa situazione. Valeria Marini ha anche spiegato perché ha pubblicato una foto con Fabrizio Corona:

Lo conosco da tanto. Gli ho chiesto: "Perché mi hai messo nella tua docu quando io non c'entro niente con Vallettopoli". E lui mi ha detto: "Perché sei una gran gnocca". Ma io ho fatto la gavetta.

Valeria Marini commenta i meme sul suo conto

Nel corso della puntata di Non è la TV di giovedì 29 gennaio, Valeria Marini ha parlato anche dei meme sul suo conto. Ha spiegato di non ricordare come sia nato il meme "Ma chi?", ma ne ricorda altri come quello delle "cotolette", che si rifà a un momento della sua partecipazione a Temptation Island: "Delle cotolette mi ricordo benissimo. Per spezzare quell'atmosfera di pianti e disperazione ho detto: ‘Ci sono le cotolette'. Mi è venuto spontaneo, poi è diventato virale". Poi il meme in cui spezza il coltello per aprire un cocco all'Isola dei famosi:

Avevo fame, volevo mangiare qualcosa. La cosa che fa ridere è che sono rimasta immobilizzata, senza dire una parola. Lì c'era il clima del terrore, tutti affamati, il coltello era l'unico mezzo per aprire i cocchi. Poi abbiamo fatto una prova e abbiamo vinto un altro coltello. Nessuno sa che la mia disperazione era perché quel coltello era l'unica specie di specchio che c'era.

La showgirl tornerebbe a Sanremo, lo condusse nel 1997

Nel corso della lunga chiacchierata, Valeria Marini ha anche parlato del Sanremo in arrivo: "Se mi piacerebbe cocondurre? Sì, quel palcoscenico è magico". Nel festival da lei condotto con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, vinsero i Jalisse: "Ma secondo me avrebbe dovuto vincere Patty Pravo" che partecipò con la canzone "E dimmi che non vuoi morire".