Laura Pausini a Sanremo 2026: “Non è stato facile restare in silenzio, non lo sapeva neanche la mia famiglia”

L'annuncio è arrivato il 12 gennaio. Laura Pausini sarà la coconduttrice del Festival di Sanremo 2026. Affiancherà Carlo Conti nel corso di tutte e cinque le serate: "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura", ha commentato la cantante in un lungo post pubblicato sui social. In fondo, come lei stessa riconosce, è sul palco dell'Ariston che è nata. Nel 1993 vinse nella sezione Novità con la canzone La solitudine. Ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di ottenere il ruolo di coconduttrice. Per lei è un sogno che vive con profonda emozione. Si sta preparando perché intende essere all'altezza di quel palco.

Laura Pausini coconduttrice del Festival di Sanremo 2026. L'artista ha ammesso di essere emozionata, onorata e felice all'idea di tornare su quel palco tanto importante per lei. Nel 1993 non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stata la coconduttrice del Festival. Laura Pausini ha rivolto un sincero ringraziamento a Carlo Conti, che l'ha convinta a fidarsi di lui e ad accettare questa sfida: "Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con te al mio fianco".

La cantante non ha rivelato la notizia neanche alla sua famiglia. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 è stato una sorpresa anche per le persone vicine a Laura Pausini. La cantante, infatti, ha ammesso di avere mantenuto assoluto riserbo: "Non è stato facile restare in silenzio fino ad ora. Adesso che lo sa anche la mia famiglia, si parte davvero!". Quindi ha assicurato che sta affrontando una preparazione meticolosa e farà tutto il possibile per essere all'altezza di quel palco che per lei resta il più importante: