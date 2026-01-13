Eventi e Festival
video suggerito
video suggerito
Festival di Sanremo 2026

Laura Pausini a Sanremo 2026: “Non è stato facile restare in silenzio, non lo sapeva neanche la mia famiglia”

Laura Pausini sta vivendo con profonda emozione la sfida che l’attende. Affiancherà Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo 2026: “Farò davvero tutto il possibile per essere all’altezza di questo palcoscenico che rimane il più importante per me”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Festival di Sanremo 2026

L'annuncio è arrivato il 12 gennaio. Laura Pausini sarà la coconduttrice del Festival di Sanremo 2026. Affiancherà Carlo Conti nel corso di tutte e cinque le serate: "Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura", ha commentato la cantante in un lungo post pubblicato sui social. In fondo, come lei stessa riconosce, è sul palco dell'Ariston che è nata. Nel 1993 vinse nella sezione Novità con la canzone La solitudine. Ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di ottenere il ruolo di coconduttrice. Per lei è un sogno che vive con profonda emozione. Si sta preparando perché intende essere all'altezza di quel palco.

Laura Pausini coconduttrice del Festival di Sanremo 2026. L'artista ha ammesso di essere emozionata, onorata e felice all'idea di tornare su quel palco tanto importante per lei. Nel 1993 non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stata la coconduttrice del Festival. Laura Pausini ha rivolto un sincero ringraziamento a Carlo Conti, che l'ha convinta a fidarsi di lui e ad accettare questa sfida: "Non vedo l’ora di divertirmi e commuovermi con te al mio fianco".

Immagine

La cantante non ha rivelato la notizia neanche alla sua famiglia. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1 è stato una sorpresa anche per le persone vicine a Laura Pausini. La cantante, infatti, ha ammesso di avere mantenuto assoluto riserbo: "Non è stato facile restare in silenzio fino ad ora. Adesso che lo sa anche la mia famiglia, si parte davvero!". Quindi ha assicurato che sta affrontando una preparazione meticolosa e farà tutto il possibile per essere all'altezza di quel palco che per lei resta il più importante:

Leggi anche
Laura Pausini co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti

Oggi i miei occhi sono quelli di una piccola bambina nel corpo grande di una donna consapevole. Chi mi conosce da vicino sa che io sogno più di quanto dormo! E sognare oggi mi ha portata qui

Eventi e Festival
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso signorini
Fabrizio Corona sul rapporto con Signorini: "Sono entrato nel suo sistema per distruggerlo"
Signorini in tribunale: "Calunnie di Corona, vuole distruggermi. Antonio Medugno? Soggetto particolare"
L'editoriale su Chi: "La verità non ha bisogno di essere urlata per esistere"
La deposizione del conduttore in Procura: “Nessuna violenza”
Perché Signorini ha lasciato la TV dopo il caso Medugno e come sta dopo le accuse di Corona
Il conduttore resta al timone di Chi: "Rimane il direttore editoriale"
Il silenzio di Pierpaolo Pretelli sulla vicenda: "Non vuole dire se denuncerà Corona"
Gli avvocati di Medugno: “Nelle chat con Signorini sesso in cambio del GF. Si proponeva ad altri per avere successo? Gossip”
Luciano Punzo dice che anche Corona decideva il cast del Gf
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Eventi e Festival
api url views