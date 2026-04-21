Valeria Marini torna a BellaMà, Diaco stuzzica: “Sei stata 70 volte dalla Balivo e 80 dalla Setta”

Valeria Marini torna a BellaMà e fa pace con Pierluigi Diaco dopo settimane di tensioni in diretta. Il conduttore l’accoglie con una chaise longue ma la stuzzica: “Dici sempre le stesse cose, sei stata settanta volte dalla Balivo e ottanta dalla Setta”.

Ci voleva una chaise longue per ricucire. Pierluigi Diaco ha riaperto le porte di BellaMà a Valeria Marini dopo gli scontri in diretta di fine anno. La showgirl ha ripreso il suo posto in studio, ma nascono subito le prime avvisaglie di un idillio che durerà poco (e che magari è messo proprio a copione).

Il ritorno in grande stile

Diaco ha voluto che la riconciliazione avvenisse nel posto dove tutto era cominciato e tutto era esploso: davanti alle telecamere. "Ho voluto che questo invito arrivasse sincero ma che tutto si consumasse laddove tutto è avvenuto, dentro questa scatola a volte sincera e a volte ipocrita che è la televisione", ha dichiarato il conduttore prima dell'ingresso della Marini. Poi l'ha accolta con una chaise longue: "Ti ho messo una chaise longue. Perché tu sia comoda. Allungati pure."

La tregua, però, non ha impedito a nessuno dei due di regolare qualche conto in sospeso. Valeria ha provato a riscrivere la storia: "Per quanto riguarda che non ci siamo parlati, io ti ho chiamato ma tu non mi hai mai risposto." Diaco non ha abboccato: "Lo vedi come sei bugiarda, quando mi hai chiamato? Mi hai mandato un messaggio vocale e io non ti ho risposto… non l'ho mai vista la chiamata."

"Valeria, tu sei un brand"

Pierluigi Diaco a questo punto dà del brand a Valeria: "Stimo il fatto che tu in trent'anni sei riuscita a difendere il tuo brand, a volte anche in situazioni così." La Marini ha corretto il conduttore e subito ripartono le scaramucce: "Valeria Marini è una persona, se tu mi consideri un brand… forse BACI STELLARI è un brand."

Valeria ha concluso piccata: "Sono contenta di stare con te, anche se mi sembra di stare davanti al professore che sgrida l'alunna." Diaco, inevitabilmente, ha avuto l'ultima parola: "Ma ti fanno sempre le stesse domande." E poi contrattacca: "Sei stata settanta volte dalla Balivo e ottanta dalla Setta".