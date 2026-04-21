Belve, Shiva e la condanna per tentato omicidio: “La pistola? Non ne ho idea”. E su Fedez: “Mi ha danneggiato”

A Belve, il rapper Shiva parla della sparatoria e della condanna per tentato omicidio, dopo la quale ha patteggiato ricevendo una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma: “La pistola? Non ne ho idea”. E su Fedez: “Aveva portato delle rime che lui reputava misogine in una puntata di Muschio Selvaggio. il Gip che mi ha interrogato era donna, mi ha messo in condizioni difficili”.

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Shiva stasera sarà a Belve sullo sgabello di fronte Francesca Fagnani e parlerà delle sue origini difficili, della carriera da rapper e di vicende giudiziarie ancora controverse. "Ho iniziato a 13 anni. L'infanzia è stata completamente dedicata alla musica per me. Non ho mai avuto neanche una ragazza prima”, dice. Al centro dell’intervista, l’agguato del 2023 che lo ha visto coinvolto in una sparatoria: Shiva, aggredito da due ragazzi, reagì sparando e ferendoli alle gambe.

Un episodio che ha portato all’arresto e alla condanna in primo grado per tentato omicidio, poi ridotta dopo il patteggiamento con concessione della libertà con obbligo di firma. Sulla vicenda restano ancora punti oscuri. Alla domanda sulla pistola utilizzata, il rapper risponde evasivo: “Non ne ho idea”, per poi spiegare a Fagnani, che gli chiede come mai era sparita, "aveva la matricola abrasa, era stata usata per altre cose?", che l’arma "era pulita". Incerto anche sul possesso personale di un silenziatore ritrovato in un cespuglio: “Sì, cioè… non lo so”. "Vabbè l'ha detto", sottolinea la conduttrice.

Momento di forte emozione quando Shiva ricorda la nascita del figlio durante la detenzione: "Non mi hanno accettato il permesso. Di solito si accettano anche in casi di reati più gravi". Il ricordo dei fuochi d’artificio, segnale della nascita, è ancora vivido: "Quando ho sentito i fuochi ho pianto tantissimo". Nell’intervista emerge anche il peso dell’assenza paterna: “Nella vita cosa era giusto o sbagliato l’ho dovuto capire da solo. E per capirlo ho dovuto sbagliare”. Il difetto più sgradevole? "Mah, sono un gran cog*ione, ho fatto tante cose evitabili" e sulla richiesta specifica su una di queste: "Ho giocato 10.000 euro sull'Italia ai Mondiali. E non sai quanti se n'è giocati il mio manager".

Non manca un passaggio polemico nei confronti di Fedez, accusato di non aver sostenuto il movimento #freeshiva e di aver anzi contribuito a metterlo in difficoltà: "Aveva portato delle rime che lui reputava misogine in una puntata di Muschio Selvaggio; il Gip che mi ha interrogato era donna, m'ha messo in condizioni difficili", spiega. Poi conclude: "Fedez non si è mai esposto su di me e l'unica volta che lo ha fatto è stato nel momento più critico della mia carriera… Mi ha danneggiato”.