Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a ogni costo: sul tavolo molto più del Grande Fratello Vip

Fanpage.it è in grado di anticipare l’offerta di Mediaset per portare Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: un cachet da top player, la promessa di un programma tutto suo su Rete 4 e nel pacchetto anche Lorenzo Biagiarelli. Ma c’è il nodo Milly Carlucci: la giurata non vorrebbe lasciare Ballando con le stelle.

Dopo aver messo nero su bianco il nome di Ilary Blasi per la conduzione del GfVip, come anticipato da Fanpage.it, siamo in grado di confermare che Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli costi quel che costi. E quando si dice "costi quel che costi" non è una formula retorica: sul tavolo della giornalista e opinionista più discussa della televisione italiana c'è un'offerta pari al suo livello.

Si tratterebbe di un'offerta che si definirebbe "irrinunciabile", ma c'è un ostacolo che nessuna somma è in grado di abbattere facilmente. È il legame che tiene Selvaggia Lucarelli unita a Milly Carlucci e Ballando con le stelle. Un sodalizio che proprio in questo 2026 compie dieci anni. Dieci anni in cui Selvaggia Lucarelli è diventata non solo un volto del programma ma uno dei suoi elementi portanti, quello che genera discussioni, polemiche, tensioni. Quello che fa discutere sui social durante e dopo ogni puntata.

Un cachet da 35mila euro a puntata e un programma tutto suo su Rete 4

L'arco narrativo per leggere questa indiscrezione è quello di una donna combattuta tra fedeltà e legittima ambizione. L'offerta, come anticipato, è importante: si tratterebbe di un cachet per il Grande Fratello Vip 2026 da ben 35mila euro a puntata per affiancare Ilary Blasi nella delicatissima edizione del dopo-Signorini. Facciamo due conti: tra le 16 e le 20 sarebbero le puntate previste, parliamo di una cifra che potrebbe serenamente sforare il mezzo milione di euro. Soldi da top player, esattamente quelli che si offrono a un nome del calibro di Selvaggia Lucarelli.

Ma Mediaset non si limita a mettere sul piatto soldi per darle il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. La vera carta che potrebbe far vacillare Selvaggia Lucarelli è appunto la legittima ambizione personale: la prospettiva di un programma tutto suo. Una prima serata su Rete 4, nel periodo tra giugno e settembre. Il sogno proibito che la giornalista non ha mai nascosto, quello di avere un talk show con il suo nome sul cartellone, dove poter portare avanti le sue idee, le sue battaglie, le sue inchieste, il suo modo di fare giornalismo senza filtri.

È questa la vera offerta, quella che pesa più dei 35mila euro a puntata. Perché Selvaggia Lucarelli sa che essere opinionista di un reality è un ruolo, ma avere un programma proprio è un'altra cosa. È quella consacrazione televisiva che trasforma un nome noto in un brand, un personaggio in un format. Ed è esattamente quello che Mediaset sta mettendo sul tavolo per convincerla a lasciare la Rai e, soprattutto, a dire addio a Milly Carlucci.

Lorenzo Biagiarelli farebbe parte del pacchetto

Il 2026 si prospetta quindi come un anno cruciale per Selvaggia Lucarelli, e non solo dal punto di vista professionale. In primavera è previsto il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli in Salento. Un evento atteso, che arriva dopo anni di relazione vissuta sempre sotto i riflettori, tra polemiche, difese reciproche e quella complicità che chi li segue sui social conosce bene. E proprio Biagiarelli potrebbe entrare nel pacchetto Mediaset.

Per lui si parlerebbe di una rubrica in un contenitore del mattino, un'opportunità che andrebbe valutata separatamente ma che aggiunge un ulteriore elemento all'equazione. Dopo i fatti che lo hanno visto allontanarsi dal programma di Antonella Clerici, le porte della Rai sembrerebbero chiuse per lui, almeno con questo assetto dirigenziale. E allora, se Mediaset sta corteggiando Selvaggia con questa insistenza, portare a bordo anche il compagno non sarebbe solo un gesto di cortesia, ma una strategia per rendere il passaggio ancora più appetibile.

Il vero nodo della trattativa è nel rapporto con la Rai

Il vero nodo della trattativa, in fondo, è questo. Mediaset le avrebbe chiesto di fatto di scegliere. Perché essere opinionista del Grande Fratello e giurata di Ballando con le stelle non è tecnicamente impossibile – i calendari lo permettono – ma è politicamente impraticabile. Sarebbe come servire due padroni, in due aziende che mai come quest'anno hanno deciso di tornare a farsi la guerra. A questo punto, è solo questione di tempo. Che stringe. Per la fine della prossima settimana, la decisione ed eventualmente l'annuncio.