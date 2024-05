video suggerito

Antonella Clerici saluta Lorenzo Biagiarelli a È sempre mezzogiorno: "Grazie per i 4 anni con noi"

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di venerdì 31 maggio rappresenta la chiusura di molti programmi tv che ritorneranno poi a settembre. Anche Antonella Clerici chiude la stagione di È sempre mezzogiorno, uno degli show più seguiti del daytime che finora ha sempre macinato ottimi ascolti. Nel ringraziare lo staff che l'ha accompagnate in queste puntate, la conduttrice ha rivolto un saluto anche a Lorenzo Biagiarelli, lo chef che è stato ospite fisso del contenitore di Rai1 e che, dopo i fatti dello scorso gennaio, non è più tornato in trasmissione.

Il saluto di Antonella Clerici a Lorenzo Biagiarelli

Clerici si congeda nell'ultima puntata di È sempre mezzogiorno, circondata dall'affetto di tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma e che, ogni giorno, hanno consentito di mandare avanti una macchina ben rodata e di cui la conduttrice è al timone da anni. Nel salutare chi è stato al suo fianco, non dimentica nemmeno Lorenzo Biagiarelli. La conduttrice, quindi, ha dichiarato:

È stata davvero una stagione intensa. Vorrei ringraziare il pubblico che che ci ha seguito con tanto affetto, tutto il cast fisso qui, tutti i cuochi che mi hanno salutato questa settimana. Voglio ringraziare un'altra persona che non è qui con noi che è Lorenzo Biagiarelli, che è stato una parte importante del programma, è stato quattro anni con noi, e io e noi non ce lo dimentichiamo, quindi ciao Lorenzo, grazie di tutto. Grazie alla Rai, alla Stand by me, alla redazione, alla regia, ai cameramen, agli attrezzisti, la cucina, a tutto lo studio, al maestro, agli autori.

L'addio a È sempre mezzogiorno di Biagiarelli

Lo chef, nonché compagno di Selvaggia Lucarelli, dopo le critiche a lui rivolte a seguito di quanto successo a Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi che si è tolta la vita lo scorso gennaio, a seguito di un'operazione di debuking sulle recensioni al suo locale, operata proprio dallo chef, aveva dichiarato che non sarebbe più tornato in trasmissione. Con un video pubblicato su Instagram, Biagiarelli aveva espresso le sue ragioni: "Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo nel programma. Non mi vedrete più in onda ma ci tengo a ringraziare tutti quelli che non hanno mai spesso di manifestarmi affetto".

Selvaggia Lucarelli commentò la vicenda in cui era coinvolto il compagno

A commentare la vicenda in cui era stato coinvolto Biagiarelli è stata anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, prendendo le difese del compagno aveva sostenuto che quanto fatto dallo chef rientra nelle sue piene competenze e che, quanto avvenuto dopo, non rientra nelle sue responsabilità:

Si dimenticano che il debunking è stato opera di una persona che si occupa di cibo e ristorazione, che non ha mai criticato nessuno, che non manganella, è sensibile e pacifica e non “brinda con me chiedendosi chi sarà il prossimo da sputtanare” (cit. Repubblica). Quello che non si può dire, è che ha avuto due sfortune: che la povera signora si sia suicidata (spero si capisca il senso) e che è il mio fidanzato. […] Si è poi detto che il debunking non lo deve fare chi non è giornalista. Qui però il non giornalista è forse l’unico ad aver scritto una cosa vera, con parole misurate e chiamando la signora per verificare . E poi, se i social sono roba diversa dal giornalismo, come mai il giornalismo attinge tutti i giorni dai social e a mani basse?"