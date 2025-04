video suggerito

Selvaggia Lucarelli annuncia le nozze con Lorenzo Biagiarelli: "Faremo una grande festa in Puglia" La giornalista e opinionista rivela il matrimonio in arrivo con Lorenzo Biagiarelli durante l'intervista piccante con Alessandro Cattelan a "Hot Ones".

Saranno fiori d'arancio per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La giornalista e opinionista, ospite della prossima puntata di "Hot Ones Italia" condotto da Alessandro Cattelan, ha rivelato che presto convolerà a nozze con il suo compagno dopo nove anni di relazione. Un'intervista a tutto campo in cui, tra alette piccanti (in versione vegana), ha parlato di matrimonio, del difficile rapporto con il figlio, della sua carriera e del successo della sua newsletter.

Il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli: "Grande festa in Puglia"

Selvaggia Lucarelli ha rivelato i dettagli del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. La prima a chiederlo è stata lei, ma lui rispose di no:

Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: "o adesso o mai più!" Ma lui saggiamente mi ha risposto di no! Ho pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente!

Dopo nove anni, compiuti i 50, è tornata all'attacco:

Gliel'ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. […] Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive…

Poi gli ha ricordato della casa acquistata in Puglia, "in una piazzetta davanti a una chiesa. Potremmo fare una festa incredibile a tema… la pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro. Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una grande festa… altro che i compleanni di Madonna in Puglia". E Lorenzo ha detto sì: "Forse in primavera dell'anno prossimo".

Le dinamiche di coppia: "Lorenzo si finge morto quando litighiamo"

Sulle litigate di coppia, la Lucarelli ha rivelato uno dei segreti del loro rapporto: "Lorenzo ha imparato in maniera magistrale a fingersi morto. Sa che quando mi rode non deve avere alcun tipo di reazione, deve essere un orso, quello che non emette segnali e neanche respira". E aggiunge: "La cosa peggiore è quando cambia stanza per non sentirmi. Stiamo replicando le mie dinamiche familiari, le stesse che ho vissuto io. Mio padre da giovane è sempre stato sordo e mia madre sosteneva che lui fingeva per non sentirla. Oggi come allora, Lorenzo è sordo ma non so quanto sia un problema dell'apparato uditivo o quanto sia paraculo".

Il rapporto con il figlio Leon

La giornalista rivela che il figlio Leon è "abbastanza anaffettivo" e che "se gli chiedono quando è nata sua madre, forse indovina il mese!". Racconta anche del momento in cui il ragazzo ha deciso di abbandonare gli studi: "Per me è stato un grande dolore, mentre lui pensava di non studiare e rimanere a casa. A quel punto gli ho fatto capire con leggerezza e delicatezza che doveva andare via di casa, lavorare e guadagnarsi da vivere". Oggi Leon lavora come cameriere in una pizzeria: "Mi fa molto ridere che fino a qualche tempo fa fosse l'antisistema, l'anticapitalista… mentre ora lavora nella pizzeria di un noto imprenditore italiano e porta ai tavoli la pizza ai privilegiati del mondo". Per riuscire a vedere il figlio, Selvaggia e l'ex compagno vanno a cena nel ristorante dove lavora: "Sono in balia del sapere come sta. Vive a un chilometro da casa mia ma non lo vedo magari per un mese. Non mi telefona, non manda messaggi, non mi scrive".