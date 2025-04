video suggerito

Alba Parietti: "Lorenzo Biagiarelli sposa Selvaggia Lucarelli e poi prende la pensione di reversibilità", arriva la replica Alba Parietti commenta il matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La giornalista replica: "Povera donna".

A cura di Daniela Seclì

Selvaggia Lucarelli ha annunciato che nella primavera del 2026 sposerà Lorenzo Biagiarelli in Puglia. La notizia è stata commentata nel corso della puntata de La vita in diretta trasmessa il 4 aprile. Alberto Matano si è congratulato con loro: "Auguri a Selvaggia e Lorenzo. Il loro è un grande amore. Si vede dalle piccole cose. Dietro le quinte di Ballando io assisto a delle scene bellissime, speciali. Si sposeranno in un piccolo paese bellissimo in provincia di Lecce". Alba Parietti è stata meno entusiasta.

Cosa ha detto Alba Parietti sul matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Alba Parietti ha commentato la notizia del matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. La showgirl, che in passato ha avuto degli attriti con la giornalista e volto di Ballando con le stelle, ha menzionato la pensione di reversibilità che il futuro marito della giornalista percepirebbe dopo la morte della stessa:

Tantissimi auguri soprattutto a Lorenzo che, essendo più giovane, dopo prenderà la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante.

Poi, ha aggiunto: "Io non sono capace di odiare nessuno figuriamoci Selvaggia". Insomma, parole non proprio di buon gusto. La reazione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha replicato sul suo profilo Instagram. La giornalista ha sottolineato quanto siano state inopportune le parole che Alba Parietti ha usato per commentare un evento gioioso come un matrimonio:

In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de "La vita in diretta" avevano detto cose divertenti e gentili su l'annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane.