video suggerito

Selvaggia Lucarelli annuncia il forfait della presentazione dopo la lite con Zossolo e risponde a Corona: “Istiga anche a Napoli” Selvaggia Lucarelli ha ufficialmente dato forfait alla presentazione che si sarebbe dovuta tenere sabato 29 marzo alla Mondadori di Milano: “Bisogna prevenire qualsiasi problema”. E replica a Corona: “Nel frattempo si continua a fare il mio nome nei teatri (ora Napoli) istigando il pubblico”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Selvaggia Lucarelli ha ufficialmente dato forfait alla presentazione che si sarebbe dovuta tenere sabato 29 marzo alla Mondadori di Milano. In una precedente comunicazione, infatti, l'opinionista e giornalista aveva dichiarato che avrebbe partecipato, assicurando che "quelle persone non entreranno", in riferimento a Massimiliano Zossolo. Poi, una replica a Fabrizio Corona dopo i fatti di ieri a Napoli, al teatro Palapartenope.

Selvaggia Lucarelli: "La presentazione si farà online"

Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere che l'organizzazione ha preferito sospendere l'incontro dal vivo previsto per sabato 29 marzo con Leonardo Mendolicchio:

Al contrario di quanto annunciato sabato non presenterò il libro di Leonardo Mendolicchio presso la Mondadori di Milano. Dopo ciò che è accaduto sabato scorso, il disordine che ha creato e le successive minacce di una nota pagina milanese di ripetere "l'operazione", l'organizzazione ha comprensibilmente preferito prevenire qualsiasi problema. La organizzeremo online.

La replica a Fabrizio Corona: "È inutile che io faccia il nome"

Nella stessa storia Instagram, Selvaggia Lucarelli fa riferimento a Fabrizio Corona. Nella serata di ieri, lunedì 24 marzo, l'imprenditore digitale è stato ospite dell'ultima puntata del Peppy Night Show, popolarissima trasmissione condotta da Peppe Iodice su Canale 21. Dopo essere stato fischiato dal pubblico per le parole sul Papa, Corona ha cercato di "riprendersi" invitando il pubblico a esprimere la propria antipatia o la propria preferenza nei confronti di Selvaggia Lucarelli: "Vi sta simpatica o no?". E il pubblico, in coro, ha risposto no. A questo, Selvaggia Lucarelli ha replicato:

Nel frattempo si continua a fare il mio nome nei teatri (ora Napoli) istigando il pubblico a esprimere in coro la sua antipatia nei miei confronti (non c'è bisogno che faccia il nome, tanto è il solito). Avanti così.