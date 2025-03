video suggerito

Fabrizio Corona fischiato a teatro a Napoli: "Sei una sòla". Lui risponde: "Avete paura della verità" Fabrizio Corona contestato dal pubblico del Peppy Night, lo show di Peppe Iodice su Canale 21 al quale ha partecipato. Dopo la vicenda delle sue parole sul Papa, che aveva dato per morto, si confronta con il pubblico, rispondendo alle critiche: "Chi è che mi dà del fallito?".

A cura di Andrea Parrella

Fischi e contestazioni per Fabrizio Corona a teatro. È successo ieri sera a Napoli, al Palapartenope, in occasione dell'ultima puntata stagionale del Peppy Night, lo show di Peppe Iodice. Ospite, tra gli altri, proprio Fabrizio Corona, che aveva preso parte alla trasmissione in onda su Canale 21 già in passato. Il 24 marzo è stata occasione della prima presenza pubblica dopo quanto accaduto domenica, con il riemergere delle parole che Corona aveva pronunciato in merito al Papa nelle settimane scorse, quando lo aveva dato sostanzialmente per morto.

Corona contestato dal pubblico di Napoli: "Chi mi dice che sono un fallito?"

Al netto degli applausi in platea per l'arrivo sul palco di Corona, che è stato lui stesso a documentare salendo sul palco, non sono mancate le contestazioni dal pubblico. Corona stava parlando proprio della vicenda del Papa, giustificando l'informazione evidentemente sbagliata che aveva dato alcune settimane fa, dicendo che il Papa era morto e che se fossero usciti dei suoi video si sarebbe ritirato: "Io ho 51 anni e mi sono messo a fare informazione seria… Se io do una notizia del genere è perché, evidentemente, qualcuno me l'ha detta. Parliamo di persone che lavorano al Gemelli". A quel punto è arrivato qualche fischio e delle contestazioni che lui stesso ha sottolineato: "Chi è che mi dice che sono un fallito? Sono una sòla? Io sono venuto qui stasera e ci ho messo la faccia. Se mi ascolti magari capisci, perché non credo che tutti qui la pensino come te". Quindi Corona ha chiesto un applauso: "Solo questi? Avete paura della verità".

Corona a ruota libera su Marotta e Marina Berlusconi

L'intervento di Corona è poi proseguito e sono stati tanti i temi affrontati, dall'attacco al dirigente dell'Inter Marotta ("La persona meno onesta che esiste sulla faccia della terra"), ad alcune indiscrezioni legate alla famiglia Berlusconi: "L'ultima compagna, Marta Fascina, era più legata a Marina che a lui".