"Fabrizio Corona è morto": l'ironia di Maurizio Casagrande dopo la gaffe su Papa Francesco Dopo la fake news sulla morte di Papa Francesco, Maurizio Casagrande ha deciso di ripagare Fabrizio Corona con la stessa moneta. La trovata del comico.

A cura di Daniela Seclì

La gaffe di Fabrizio Corona su Papa Francesco è ormai diventata virale. Ogni giorno fioriscono nuovi meme e c'è chi ha pensato di ripagare l'ex re dei paparazzi con la stessa moneta, annunciando la sua morte. La trovata del comico Maurizio Casagrande.

Maurizio Casagrande a Fabrizio Corona: "Ma che brutta figura"

Maurizio Casagrande ha pubblicato un video su TikTok che ha accompagnato con la didascalia: "A proposito di annunci eclatanti". Il comico ha ripetuto per sommi capi quanto detto da Fabrizio Corona su Papa Francesco, stavolta però il protagonista del bizzarro annuncio è stato proprio il cinquantenne:

Voglio dire ufficialmente una cosa. È morto Corona. Corona è morto. Se uscirà un'immagine di Corona nei prossimi due mesi io…continuo a fare l'attore, tanto ormai chiunque dica una cosa, poi non mantiene quello che dice. Caro Fabrizio, ma che brutta figura che hai fatto. Ma tanto siamo abituati.

Fabrizio Corona e la fake news sulla morte di Papa Francesco

Fabrizio Corona ne era certo: "Il Papa è morto da due mesi". Talmente certo da assicurare che se fosse emerso un video del Sommo Pontefice si sarebbe ritirato: "Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un'immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita. Questa immagine non uscirà mai perché il Papa è morto. Ora ditemi se è normale che in cinque mesi è uscito un audio finto e una foto finta…di profilo. Ma vi sembra normale? Siamo nel 2025. C'è una foto in cui si vede di profilo, non è lui". Le sue parole, qualche giorno più tardi, sono state smentite clamorosamente dalle immagini del Papa che si affacciava alla finestra del Policlinico Gemelli a Roma e il successivo ritorno del Sommo Pontefice a Santa Marta. Così, sui social sono stati pubblicati centinaia di video ironici che chiedevano a Corona di ritirarsi.