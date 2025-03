video suggerito

Papa Francesco si è affacciato dall'ospedale Gemelli: la foto di Bergoglio che saluta i fedeli Il Papa si è affacciato alla finestra dell'ospedale Gemelli a Roma prima delle sue dimissioni e il trasferimento a Santa Marta dove continuerà la terapia. Ha voluto salutare i fedeli nel giorno e nell'ora dell'Angelus. Il pontefice ha detto: "Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava!".

A cura di Giorgia Venturini

Finalmente vedere il Papa affacciato alla finestra dell'ospedale Gemelli a Roma ha fatto tirare un respiro di sollievo al mondo intero che, per giorni, è stato preoccupato per le sue condizioni di salute. Il ricovero del Pontefice è iniziato lo scorso 14 febbraio e oggi, 23 marzo, Bergoglio verrà dimesso e tornerà a Santa Marta per qualche settimana di convalescenza. Ma prima di lasciare l'ospedale ha deciso di affacciarsi a mezzogiorno da una delle finestre del decimo piano dell’ospedale romano per rivolgere un breve saluto e impartire la benedizione ai fedeli.

Dopotutto domenica a mezzogiorno è quando si recita dell’Angelus: un momento che il Papa ha voluto tornare a condividere di persone con tutti. Tantissimi i fedeli che per ore lo hanno aspettato nel piazzale del policlinico: si tratta infatti della sua prima apparizione pubblica dopo sei settimane di ricovero.

Appena è uscito sul balcone Papa Francesco ha fatto il pollice all'insù ed è riuscito a fare un breve discorso: "Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, è brava!". Subito dopo la folla ha intonato: "Francesco, Francesco" e hanno battuto le mani, fin da quando lo hanno visto uscire. Poi Bergoglio è rientrato in ospedale per poi salire sull'auto che lo ha portato a Santa Marta. Durante il tragitto c'è stato un fuori programma: il corteo di auto che ha scortato la Fiat 500L bianca su cui viaggiava il Pontefice non è entrato dalla porta del Perugino, in via Porta Cavalleggeri davanti a Casa Santa Marta, residenza del Pontefice, come era originariamente previsto.

Papa Francesco lascia l'ospedale per andare a Santa Marta

All'ultimo momento l'auto ha imboccato il tunnel che porta verso il Tevere, provocando qualche problema alla viabilità. Anche lungo la strada non sono mancati i tanti fedeli che nel vedere la macchina di Bergoglio hanno applaudito al Papa.

Ma come sta Bergoglio? L'equipe medica ha incontrato i giornalisti nel pomeriggio di ieri sabato 22 marza: i medici hanno spiegato che il Papa dovrà continuare la fisioterapia per far tornare la voce "quella di prima". Hanno poi precisato che fortunatamente "la polmonite bilaterale non c'è più, ma il Papa non è ancora guarito da tutti i virus. Ci vorrà un po' di tempo". Per fortuna però è in via di miglioramento. Per poi aggiungere: "Il Pontefice è stato seguito da tutto il Gemelli. In ospedale abbiamo lavorato come avremmo fatto con tutti i pazienti. Quando si ha un'infezione grave come quella del Papa, ci sono tanti aspetti che non sono equilibrati, tra questi anche la glicemia che è stata seguita dai Diabetologi".

Il Papa da qualche giorno sta meglio e oggi è contento di ritornare a casa: "Il suo umore non era dei migliori quando stava tanto male. Abbiamo capito che il peggio era passato quando ha ricominciato a scherzare", hanno tenuto a precisare i medici.