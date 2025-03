Cos’ha detto il Papa affacciato dal policlinico Gemelli: il video del breve discorso “Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli”. Queste le prime parole del Santo Padre affacciato dalla finestra del Policlinico Gemelli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Papa Francesco ha finalmente lasciato il Policlinico Gemelli dopo una lunga degenza durata diverse settimane, durante la quale ha ricevuto cure per una polmonite bilaterale e un'infezione respiratoria polimicrobica. Dopo aver affrontato una delicata convalescenza, il Pontefice ha potuto fare ritorno al Vaticano, precisamente alla residenza di Santa Marta, dove si stabilirà nuovamente.

Prima di allontanarsi dall’ospedale romano, il Santo Padre ha voluto salutare la folla che da giorni si era radunata fuori per mostrargli affetto e solidarietà. Con un gesto affettuoso, si è affacciato da una finestra del Gemelli, visibilmente seduto sulla sua sedia a rotelle, e ha pronunciato un breve messaggio di ringraziamento. "Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli", ha esclamato il Papa, rivolgendosi ai fedeli che lo attendevano con speranza.

Il Papa ha mostrato segni di stanchezza, ma non ha mancato di regalare un sorriso alla folla, simbolo del suo carattere e della sua forza. Nonostante fosse affaticato dalla lunga degenza, ha compiuto il gesto del pollice alzato verso il piazzale gremito del policlinico Agostino Gemelli, un saluto che ha rappresentato un messaggio di speranza e gratitudine verso coloro che hanno pregato per la sua guarigione.

Va detto che prima di recarsi a Santa Madre, Bergoglio si è diretto verso Santa Maria Maggiore, la basilica dove è solito andare a pregare prima e dopo i viaggi e nelle occasioni importanti.

La sua apparizione pubblica è stata una prova tangibile del suo desiderio di riprendere la sua missione pastorale, pur con un chiaro segno di umiltà e riconoscenza per l'affetto ricevuto. Anche la premier Giorgia Meloni si è detta "felice per il rientro in Vaticano" di Papa Francesco.