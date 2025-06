Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana 30 giugno – 6 luglio 2025: Cancro e Vergine si godono la vita

video suggerito

Ecco la classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio 2025: nel fine settimana Venere, il pianeta dell'amore, entra nel segno dei Gemelli e questo renderà i segni d'aria decisamente ben disposti verso il flirt estivo. La vera notizia, però, è che questa è l'ultima settimana completa di Urano nel segno del Toro: dalla prossima metterà un piede, per qualche mese, nel segno dei Gemelli, iniziando a chiudere un lungo periodo durato 7 anni. Questo è il terzo dei grandi passaggi di questo 2025, dopo Nettuno e Saturno in Ariete.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Chi sarà il segno più fortunato della prossima settimana: ecco la classifica completa e le previsioni segno per segno dal 30 giugno al 6 luglio 2025.

12. Sagittario

Questa storia di Marte a sfavore, unita a Venere che proprio non aiuta, arriva nel momento esatto in cui tu avresti voglia di insegnarci un sacco di cose e farti bello di tutto ciò che hai imparato in ore e ore di studio. Ma niente da fare: non ti dà davvero alcuna soddisfazione! La possibilità, quindi, che tu, questa settimana, apra la bocca ancora prima di aver acceso il cervello, oppure ci scarichi addosso tutto quello che sai senza un minimo di empatia, è davvero altissima. Ti consiglio, quindi, di resistere alla tentazione di alzare la mano e farti i fatti tuoi.

11. Pesci

Chiedi tutti i favori di cui hai bisogno nei primi giorni della settimana, perché poi diventerai decisamente intrattabile per qualche tempo (per fortuna non troppo!). La voglia di stare soltanto abbracciato allo split dell'aria condizionata è irrefrenabile e, soprattutto, dalla tua dolce metà ti terrai ben alla larga, come dal parcheggio sotto il sole cocente. Chi si ricorda di te come il cantautore da falò sulla spiaggia dovrà rivedere le sue memorie e fare i conti con la tua nuova aria insofferente, persino alla sabbia sul bagnasciuga.

10. Scorpione

Ti sarà così difficile dire parole gentili che lascerai scrivere a ChatGPT persino i WhatsApp per la tua dolce metà. La cosa più cortese che ti verrà in mente sarà un istituzionale “Cordiali saluti”. Sembra proprio che questi giorni tirino fuori la tua parte più animalesca, selvaggia, desiderante: l’amore che c’è, se c’è, lo dimostrerai con i fatti, e decisamente meglio senza vestiti. La tua area da filosofo è temporaneamente soppressa!

9. Acquario

Per fortuna, nel fine settimana arriva Venere in tuo soccorso, come il bagnino con il salvagente quando sei andato un po’ troppo al largo. In effetti, tu, in queste ultime settimane, per quanto riguarda sentimenti e amicizia, ti sei spinto un po’ troppo in là nel testare la pazienza e la convinzione di chi diceva di volerti davvero bene. Sarà il caso di correre ai ripari e farti perdonare! La tua dolce metà dovrà eventualmente accontentarsi degli occhi da Labrador bagnato, perché le dichiarazioni d’amore non saranno proprio per niente il tuo forte.

8. Leone

Il tuo cervello sembra andare veloce, come se i neuroni avessero affittato gli sci d’acqua attaccati al motoscafo superpotente! Sarà davvero difficile chiederti di rileggere prima di schiacciare invio, pensare prima di aprire bocca, valutare pro e contro prima di dire di sì. Il tuo bello, questa settimana, sarà essere impavido e travolgente come Harrison Ford in Blade Runner e tirare fuori tutta quell’aria da cattivo ragazzo. La diplomazia, la pazienza e la maturità le cerchiamo magari in qualcun altro.

7. Ariete

Questo Mercurio a favore ti rende ancora più impulsivo del solito, direi assolutamente esagerato, ma dal weekend sarai il migliore propositore di follie di fine serata e dichiaratore d’amore, vero o fantasticato che sia. Insomma, quando si parla di aprire bocca, tu sei già pronto, con la voglia di stupirci tutti ed essere al centro dell’attenzione. Le cose saranno ancora più focose e divertenti dal fine settimana, quando cercare di farti star zitto sarà davvero impossibile. L’unico a godere di tutto questo entusiasmo intellettuale sarà il tuo capo, oppure i tuoi colleghi, che non dovranno nemmeno chiederti un parere… perché insisterai per darglielo!

6. Bilancia

Non vorrei esagerare con l’ottimismo, ma addirittura il tuo pianeta preferito, Venere, sta arrivando a tuo favore: devi solo aspettare il fine settimana. Certo, questa predisposizione sentimentale non sarà sufficiente per renderti bollente come la sabbia a mezzogiorno, ma piuttosto tiepidina come l’acqua della piscina la mattina presto. Direi però che è già un’ottima informazione! Non vedrai l’ora di farti coccolare da tutte le sfighe avute ultimamente, mentre attendi una stella cadente per esprimere un desiderio.

5. Capricorno

Goditi gli ultimi giorni (fino a venerdì) con Venere e Marte entrambi a favore, che ti rendono assolutamente irresistibile. Sarà quell’aria imbronciata da chi ultimamente ne ha vissute parecchie, sarà la saggezza con la quale darai risposte, di nuovo sicuro di te, ma sappi che resisterti sarà davvero impossibile. C’era bisogno che qualche pianeta da lassù si preoccupasse anche di riscaldare il tuo cuoricino, che sembrava essere stato dimenticato nella cella frigorifera.

4. Gemelli

Venere arriverà nel tuo segno zodiacale per il fine settimana, ma sappi fin da subito che non ti renderà il solito tipo divertente che si fa dei nuovi amici anche in coda per affittare il pedalò. Marte, infatti, continua a renderti un po’ stanco, un po’ nervoso, un po’ insofferente, tanto che all’aperitivo sentiremo ordinare un Polase con ghiaccio! Il sex appeal da notte prima degli esami, questa volta, te lo puoi proprio scordare: punta tutto sull’essere il miglior amico da confidenza possibile.

3. Toro

Venere ti rende dolce come la granita con la panna, ancora per tutta la settimana, e ugualmente calorico! Sarà impossibile scappare dai tuoi baci, dalle coccole e persino dalle tue fantasie decisamente più bellicose. Sei proprio come il bagnino pronto a fischiare per riportare costantemente l’attenzione su di sé: che nessuno osi distrarsi da tutta la tua carica energica e sensuale.

2. Cancro

Soprattutto la prima parte della settimana ti vedrà così predisposto verso l’amore, in tutte le forme possibili, che non ci stupirà vederti gonfiare a fiato un materassino matrimoniale a forma di unicorno solo per far felice la tua dolce metà. Sei tutto coccole, smancerie, grandi promesse d’amore e programmi serali decisamente vietati ai minorenni. Non riesci nemmeno a immaginare una serata a leggerti un libro in santa pace, perché hai troppa voglia di passare più minuti possibili con le persone che ami. Ed essendo tantissime, le persone che ami, prevedi di dormire davvero pochissimo.

1. Vergine

Quanto ci piaci, cara Vergine, così completamente disinibita, ammiccante come la lavagnetta dei gelati quando le temperature sono bollenti. Per questa settimana non hai alcuna intenzione di accendere il tuo rinomato rigore, il senso del dovere, la fedeltà indiscussa alla causa lavorativa, perché sarai completamente concentrata su tutto quello che avviene nei tuoi momenti liberi. Goderti la vita sarà il tuo nuovo obiettivo della stagione.