Ucraina, è scontro Trump-Putin: "Sono deluso". Kiev: "Mosca ha lanciato più grande attacco da inizio guerra" Donald Trump si è detto deluso da Vladimir Putin: "Dice un sacco di stronzate, sta uccidendo troppe persone in Ucraina". E fa intendere che gli USA invieranno altre armi a Kiev. Secondo la CNN, il capo del Pentagono Pete Hegseth non avrebbe informato la Casa Bianca prima di dare il via libera allo stop per la consegna di armi all'Ucraina.

Donald Trump è furioso con il presidente russo Vladimir Putin. "Dice un sacco di stronzate, sta uccidendo troppe persone", ha detto l'inquilino della Casa Bianca riferendosi al numero uno di Mosca e minacciando una serie di nuove sanzioni nei suoi confronti. Non solo. Secondo i media a stelle strisce, primo tra tutti il Wall Street Journal, l'ex tycoon starebbe valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot all'Ucraina. "Invieremo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente", sono state le parole davanti ai giornalisti a margine della visita a Washington del premier israeliano Netanyahu, rivolte soprattutto a Putin: "Non sono affatto contento. Sono deluso, francamente, che non si sia fermato".

Lo stop alle armi a Kiev, che facevano parte del pacchetto approvato da Joe Biden, era stato deciso dal capo del Pentagono Pete Hegseth nell'ambito di una revisione delle scorte dopo i raid sui siti nucleari iraniani. Ma anche qui non mancano i colpi di scena. Secondo quanto riporta la CNN, citando alcune fonti, proprio Hegseth non avrebbe informato la Casa Bianca prima di dare il via libera allo stop per la consegna di armi all'Ucraina.

Sempre ieri Trump ha lasciato intendere di non essere responsabile della decisione. A una domanda della stampa, se avesse approvato la sospensione delle forniture Trump ha esitato, affermando quindi che Washington continuerà a inviare armi a Kiev. Incalzato quindi su chi avesse autorizzato la sospensione, Trump ha risposto: "Non lo so, perché non me lo dite?". Anche l'inviato speciale Usa per l'Ucraina, Keith Kellogg, e il segretario di Stato, Marco Rubio, che è anche consigliere per la Sicurezza nazionale, non erano stati informati della sospensione, di cui sono venuti a conoscenza dalla stampa, secondo un alto funzionario dell'amministrazione e due delle fonti citate dall'emittente a stelle e strisce.

Il portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, ha detto che "il segretario Hegseth ha fornito al presidente un quadro di riferimento per valutare le forniture di aiuti militari e le scorte esistenti. Questo sforzo è stato coordinato a livello governativo". Alla domanda se Hegseth avesse informato la Casa Bianca prima di approvare la sospensione dell'invio degli aiuti militari, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato in una nota che il Pentagono ha condotto una verifica "per garantire che tutto il supporto vada a tutte le nazioni straniere in linea con gli interessi americani", aggiungendo che Trump "ha preso la decisione di continuare a fornire armi difensive all'Ucraina per contribuire a fermare le uccisioni in questa brutale guerra, su cui il Pentagono ha affermato di essere impegnato". Leavitt ha poi aggiunto che "il presidente ha piena fiducia nel segretario alla Difesa".

Almeno 3 morti e 11 feriti nel Donetsk

Intanto, continuano anche i combattimenti sul campo. L'Ucraina ha reso noto che la notte scorsa la Russia ha lanciato il più grande attacco di droni e missili dall'inizio della guerra prendendo di mira principalmente la parte occidentale del Paese. L'aeronautica militare ucraina ha precisato che l'esercito russo ha lanciato 728 droni e 13 missili, aggiungendo che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato 711 droni e che almeno sette missili sono stati distrutti.

Almeno tre persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite nella regione ucraina del Donetsk a seguito dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il il governatore della regione Vadim Filashkin, precisando inoltre che "dall'inizio dell'invasione su vasta scala, gli invasori russi hanno ucciso almeno 3.327 civili nella sola regione del Donetsk e rapito almeno 7.491 persone". Filashkin ha poi sottolineato che queste cifre non tengono conto delle vittime a Mariupol e a Volnovakha. Anche la città di Lutsk, nel nord-ovest dell'Ucraina, è stata sottoposta la notte scorsa al più massiccio attacco delle forze russe con droni e missili dall'inizio dell'invasione. I bombardamenti hanno causato incendi e distruzione, ma al momento non si hanno notizie di vittime.