Papa Francesco, nuovo bollettino sulle condizioni di Bergoglio: "Polmonite sotto controllo ma non eliminata" Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Sala stampa Vaticana, Papa Francesco migliora ancora a oltre un mese di ricovero al Gemelli per una polmonite bilaterale: "Il Pontefice ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Ma dimissioni non imminenti".

A cura di Ida Artiaco

Papa Francesco

Buone notizie in arrivo dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da oltre un mese Papa Francesco a causa di una polmonite bilaterale. Secondo l'ultimo bollettino diffuso questa sera dalla Sala stampa Vaticana, "le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento. Il Pontefice ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria".

I medici – aggiunge la nota – considerano le infezioni polmonari di Papa Francesco (la polmonite bilaterale e l'infezione polimicrobica) "sotto controllo anche se non è eliminata", non ha febbre ed anche "i valori delle analisi cliniche sono nella norma".

Nell'aggiornamento serale del Vaticano viene sottolineato che "questa mattina nella solennità di San Giuseppe il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa". Tuttavia, nonostante le notizie positive in arrivo, non c'è ancora nessuna decisione sulla presenza di Bergoglio agli eventi della Settimana Santa perché le "dimissioni non sono imminenti".

Nell'aggiornamento di questa mattina già si parlava di un ulteriore miglioramento delle condizioni di Papa Francesco dopo i segnali incoraggianti dei giorni scorsi seppur in un quadro clinico critico. In particolare, la scorsa notte il Papa "non ha usato la maschera", e i flussi d'ossigeno sono stati ridotti anche di giorno. Ha lavorato, pregato e, oltre la fisioterapia, ha fatto terapia respiratoria". In merito al mancato utilizzo della maschera per la ventilazione meccanica la Sala stampa aveva già precisato che la parola d'ordine resta "prudenza, perché non si tratta di uno stacco definitivo ma di una progressiva riduzione".