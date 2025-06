Damiano David svela le condizioni per il ritorno dei Maneskin con un nuovo album

video suggerito

Damiano David è in tour per portare il suo primo album da solista Funny Little Fears in giro per i festival mondiali, il 21 giugno si è esibito al MEO Kalorama in Portogallo, mentre il prossimo appuntamento è per il 5 luglio al Rock Werchter in Belgio. Intanto continua anche la promozione stampa e NME, storica rivista musicale inglese, che segue e supporta il cantante e prima di lui i Maneskin da anni, lo ha intervistato per farsi raccontare di questa carriera solista e anche cercare di far esporre il cantante romano su un possibile ritorno con i Maneskin, band che ha pubblicato l'ultimo album, Rush! nel 2023.

Damiano David è la fine dell'entusiasmo

Damiano ha spiegato come la vita della band fosse in ascesa già prima della vittoria della vittoria all'Eurovision: "Anche prima la nostra crescita in Italia era rapidissima. La nostra vita è stata scandita dalle opportunità che ci si presentavano, e noi cercavamo di coglierle tutte perché avevamo dai 18 ai 20 anni, eravamo pieni di energia ed entusiasmo. Non rimpiango nulla. Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l'ansia, la stanchezza, e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, lasciandola come un gioco".

La risposte di Damiano alle critiche alla band

Il risultato, come noto, è stato lo stop alla band e la scrittura di Funny Little Fears. Le voci critiche nei confronti dei Maneskin, continua, non lo hanno mai davvero turbato: "Non mi sono mai sentito toccato, diciamo, dal negativo, da tutte le voci, perché ho imparato molto presto nella mia carriera che più grande era la cosa, più grandi erano le critiche. Era la prova che quello che avevamo fatto era grande, e lo è ancora. Non mi sono mai sentito offeso. L'Eurovision, per me, è un bellissimo ricordo. È un momento che ci ha cambiato [la vita], ma allo stesso tempo, non credo che dobbiamo tutto all'Eurovision. È stato un lavoro di squadra: abbiamo fatto qualcosa per l'Eurovision, e l'Eurovision ha sicuramente fatto qualcosa per noi".

Quando un nuovo album con i Maneskin

Il cantante ha anche parlato del suo futuro, di un secondo album da solista, di un nuovo album assieme a Victoria De Angelis ("la migliore dj del mondo"), Thomas Raggi ed Ethan Torchio: "[Il nuovo album da solista] non è in lavorazione, perché non sono Superman! Ne farò un altro, di sicuro" spiega David che apre, però, a una possibilità temporale del nuovo album dei Maneskin: "Non so quando, non so se lo farò prima di un altro con la band, un film – tengo ogni porta aperta". E sul film dice che in fondo glielo chiedono quindi potrebbe cedere. Infine, sempre a NME, dà le coordinate per un ritorno dei Maneskin: "Dobbiamo essere tutti ben riposati. Credo che la prima cosa da fare debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro. Questo è lo scenario ideale"