Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 23 giugno: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, lunedì 23 giugno. Il bollettino riporta l'allerta gialla in due regioni. Tutti i dettagli.

A cura di Eleonora Panseri

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, lunedì 23 giugno.

Il bollettino di criticità riporta l'allerta gialla in due regioni: Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) e Sicilia. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, la Protezione Civile ha diffuso un'allerta gialla per la giornata di domani, lunedì 23 giugno, per temporali e rischio idrogeologico. Ecco quali sono le zone interessate:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Trentino-Alto Adige : Provincia Autonoma di Bolzano;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Le regioni interessate dall’allerta della Protezione Civile per la giornata di lunedì 23 giugno.

Meteo, le previsioni per domani lunedì 23 giugno

Domani, lunedì 23 giugno, il passaggio di una perturbazione in transito sull’Europa centrale favorirà lo sviluppo nel pomeriggio di rovesci e temporali sparsi sull'arco alpino, possibili anche in serata sull’Alto Adige.

Nel resto del Nord cielo leggermente velato da nubi alte e sottili. Sole diffuso al Centro-Sud, salvo modesti annuvolamenti nelle aree interne montuose e lo sviluppo a metà giornata di locali temporali nell’interno della Sicilia.

Le temperature saranno stazionarie in Sardegna, Sicilia, Calabria e Salento; in lieve calo sulle Alpi, in crescita nel resto d’Italia, con picchi fino intorno ai 35 gradi nelle zone interne.