Il significato dei fiori gialli: perché la signora Carmela li ha portati in dono a Papa Francesco Papa Francesco dopo giorni di ricovero si è affacciato dall'Ospedale Gemelli e ha ringraziato i fedeli. Tra la folla spiccavano i fiori gialli portati in dono dalla signora Carmela.

A cura di Giusy Dente

Da giorni il mondo intero è in tensione per le condizioni di salute del Papa. Il Pontefice è stato ricoverato lo scorso 14 febbraio, tenendo tutti in apprensione col suo quadro clinico complesso, compromesso a causa di una polmonite bilaterale. I dottori hanno diramato ogni giorno un bollettino medico di aggiornamento, fino all'arrivo della notizia più attesa: sarà dimesso domani e tornerà a Santa Marta. Oggi Papa Francesco si è affacciato dall'ospedale Gemelli per salutare i fedeli, nel giorno e nell'ora dell'Angelus.

Perché si regalano fiori gialli: il significato

Il Papa è apparso affaticato, ma era tanta la voglia di ringraziare per l'affetto ricevuto in questi giorni. C'erano persone nel piazzale in attesa da ore, per vederlo finalmente dopo questa lunga assenza. Appena affacciato al balcone ha fatto un cenno col pollice in su e ha preso la parola al microfono: "Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, brava!".

Tra la folla, infatti, spiccavano i fiori gialli portati in dono da una signora. Il giallo nel linguaggio dei fiori è un modo per dimostrare supporto e incoraggiamento, per celebrare la gioia e la felicità. Regalare fiori gialli è un gesto di grande affetto e vicinanza, si sceglie questo colore soprattutto per gli amici. È una tonalità che immediatamente ispira calore e voglia di vivere, quindi è perfetta anche per augurare una pronta guarigione.

Chi è la signora Carmela che ha portato i fiori gialli al Papa

La signora in questione si chiama Carmela Mancuso. La 79enne si è recata ogni giorno al policlinico Gemelli per pregare per Papa Francesco: è stata presente sin dal primo giorno di ricovero del Pontefice. Il loro primo incontro risale al dicembre 2017. Da allora non si è persa neppure un’udienza settimanale del mercoledì e in ogni occasione si è sempre presentata con delle rose gialle, simbolo del papato e colore della santità, perché evoca la luce e l'oro, elemento prezioso per eccellenza. Non a caso, spesso le statue che raffigurano Maria hanno delle rose d'oro in mano.

I papi stessi portano in omaggio rose d'oro ai santuari mariani. Vatican News riporta che Papa Francesco ha offerto rose d'oro alla Madonna di Guadalupe nel 2014, al santuario della Consolata nel 2015, alla Madonna di Fatima in occasione del suo pellegrinaggio del 2017 e alla Madonna dei Martiri nel 2018.