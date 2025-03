Chi è Carmela, la signora con i fiori gialli che il Papa ha salutato: “Ha guardato solo me, non sono degna” Questa mattina prima di uscire dall’ospedale Papa Francesco ha salutato i fedeli affacciandosi sul balcone: “Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, e’ brava!”. Ma chi è la signora che ha visto il Papa? Fanpage.it l’ha incontrata. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

"Grazie a tutti! E vedo questa signora con i fiori gialli, e' brava!", sono le parole pronunciate da Papa Francesco una volta che si è affacciato dal balcone dell'ospedale Gemelli di Roma per salutare i fedeli prima di salire in macchina e spostarsi a Santa Marta. Ma chi è la signora che ha visto Bergoglio appena si è affacciato e a cui si è rivolto?

Si chiama Carmela Vittoria Mancuso e ha 79 anni: è originaria di Monterosso Calabro, ma da anni abita a Roma. Si è presentata sul piazzale del Policlinico già da tempo questa mattina per farsi trovare pronta a mezzogiorno quando sarebbe uscito il Papa. Appena lo ha visto ha sventolato il mazzo di fiori e lo ha salutato con gioia, come ha fatto il resto della folla. Bergoglio si è subito accorto del mazzo di fuori gialli e si è rivolto a lei.

Non sarebbe la prima volta che Carmela porta fiori gialli al Papa: intervista da Fanpage.it ha mostrato le immagini di un'altra occasione in cui ha portato mazzi di fuori gialli a Bergoglio. Ma perché proprio fiori gialli? Vogliono dire: "Spesso regalati per mostrare supporto e incoraggiamento".

Carmela ha raccontato così questa mattina: "Volevo vedere questo suo sguardo…non pensavo che avesse raggiunto questa guarigione. Quindi ho sventolato i fuori, ho visto che ha guardato solo me. Non sono degna. Sono contentissima ed emozionatissima. Prego per lui e per tutti gli ammalati. Non so come definire oggi".

Non è la prima volta che Carmela Vittoria vedeva il Papa da vicino: "Sono da sei anni a Roma, per motivi diversi l'ho incontrato". Poi ha precisato che ha sempre portato i fiori (tutte le volte gialli) al Santo Padre: "A tutte le udienze mi sono presentata con i fiori per il Santo Padre: dalla prima volta, ho visto la meraviglia e il sorriso nei suoi occhi. ‘Sono per me?' mi chiese. E da quel momento glieli porto sempre. Sventolando questo mazzo di rose gialle volevo salutarlo, rallegrare il suo sguardo dopo la convalescenza".

Dopo aver salutato la folla Papa Francesco è salito in macchina e si è trasferito a Santa Marta dove inizierà un altro periodo di convalescenza. I medici del Gemelli nell'incontro di ieri 22 marzo con i giornalisti hanno precisato: "La polmonite bilaterale non c'è più, ma il Papa non è ancora guarito da tutti i virus. Ci vorrà un po' di tempo". Per poi hanno aggiunto: "Il Pontefice è stato seguito da tutto il Gemelli. In ospedale abbiamo lavorato come avremmo fatto con tutti i pazienti. Quando si ha un'infezione grave come quella del Papa, ci sono tanti aspetti che non sono equilibrati, tra questi anche la glicemia che è stata seguita dai diabetologi".

L'intervista alla signora Carmela Vittoria Mancuso è stata realizzata da Simona Berterame.