Neonato di 13 giorni rischia di morire, l'Aeronautica Militare lo salva portandolo da Cagliari a Milano Un neonato di 13 giorni in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza da Cagliari a Milano con un volo dell'Aeronautica Militare. Con il piccolo, anche i genitori e un'equipe medica per monitorarne lo stato di salute.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dal sito del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare

Un neonato di 13 giorni di vita è stato trasportato da Cagliari a Linate con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'aeronautica militare nella giornata di venerdì. Il piccolo, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d'urgenza dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari all'Ospedale di San Donato Milanese perché in pericolo di vita.

Il bimbo è stato accompagnato dai genitori e da una equipe medica che l'ha monitorato durante tutte le fasi di volo. Il volo definito IPV – Imminente Pericolo di Vita, viene attivato per le emergenze e viene autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce la flotta di Stato.

Il trasferimento è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'aeronautica militare di stanza a Milano. Per il viaggio è stato interessato il 31° Stormo di Ciampino. Il neonato è stato poi caricato in ambulanza una volta arrivato all'aeroporto di Linate e il Falcon 900 è rientrato a Ciampino. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta di Stato.

Il neonato è stato quindi portato in ospedale dove è stato affidato alle cure dei medici. Non si hanno per ora informazioni sulle sue condizioni di salute. I genitori sono rimasti con lui tutto il tempo, accompagnati in volo da alcuni medici che hanno monitorato la situazione durante tutto il tragitto fino a Milano. Una volta giunto in città, il piccolo è stato prontamente affidato ai medici che si stanno prendendo cura di lui.

I reparto di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione h24, tutti i giorni dell'anno, per assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteo complesse. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate.