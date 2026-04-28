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Concorso Aeronautica Militare per 108 posti per ufficiali: bando, requisiti e come fare domanda

Il Ministero della Difesa ha bandito un concorso per l’Aeronautica Militare per 108 posti da sottotenente nei ruoli speciali di Armi, Genio e Commissariato. Le domande vanno presentate entro il 26 maggio. Tra i requisiti richiesti cittadinanza italiana, idoneità fisica e titolo di studio previsto dal bando.
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A cura di Biagio Chiariello
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È stato pubblicato dal Ministero della Difesa un nuovo concorso per il reclutamento di 108 Ufficiali nei ruoli speciali delle Armi e dei Corpi dell’Aeronautica Militare. Il bando prevede l’immissione in servizio permanente con il grado di sottotenente e riguarda diversi ambiti tecnici, operativi e amministrativi.

Le candidature potranno essere presentate entro il 26 maggio, esclusivamente attraverso il portale ufficiale dei concorsi online della Difesa. Il bando e tutte le comunicazioni successive sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero.

Concorso Aeronautica Militare: numero di posti e mansione

Il concorso mette a disposizione complessivamente 108 posti, suddivisi tra i diversi ruoli speciali dell’Aeronautica Militare:

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  • 52 Sottotenenti nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica
  • 38 Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico
  • 18 Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico

Le figure selezionate saranno inserite in ambiti differenti, tra cui:

  • attività operative e di supporto dell’Arma Aeronautica
  • settori ingegneristici e tecnici legati alle infrastrutture e ai sistemi militari
  • funzioni amministrative, gestionali e logistiche del Corpo di Commissariato
  • attività di coordinamento e supporto alle strutture dell’Aeronautica Militare

I requisiti necessari per partecipare al concorso

Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui:

  • cittadinanza italiana
  • godimento dei diritti civili e politici
  • idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato
  • assenza di condanne penali incompatibili con l’arruolamento nelle Forze Armate
  • possesso del titolo di studio richiesto per il ruolo specifico (laurea o titolo equipollente, in base alla posizione)

Ulteriori requisiti specifici possono variare in base al corpo di appartenenza e sono dettagliati nel bando ufficiale.

Le prove da superare per il concorso

Il percorso di selezione prevede una serie di prove finalizzate alla valutazione delle competenze e dell’idoneità dei candidati, tra cui generalmente:

  • prova scritta su materie previste dal bando
  • accertamenti psico-fisici
  • prove attitudinali
  • prova orale sulle discipline oggetto di concorso
  • valutazione dei titoli accademici e professionali

Il superamento di tutte le fasi è necessario per l’inserimento in graduatoria e la successiva nomina a Ufficiale.

Come inoltrare domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 26 maggio esclusivamente online tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa.

In alternativa, è possibile accedere dalla sezione “Concorsi e Scuole Militari” del sito istituzionale www.difesa.it.

Per compilare la domanda è necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Attraverso la piattaforma i candidati potranno inviare la domanda di partecipazione e ricevere tutte le comunicazioni ufficiali relative alle successive fasi del concorso, gestite dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

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