Concorso Aeronautica Militare per 108 posti per ufficiali: bando, requisiti e come fare domanda
È stato pubblicato dal Ministero della Difesa un nuovo concorso per il reclutamento di 108 Ufficiali nei ruoli speciali delle Armi e dei Corpi dell’Aeronautica Militare. Il bando prevede l’immissione in servizio permanente con il grado di sottotenente e riguarda diversi ambiti tecnici, operativi e amministrativi.
Le candidature potranno essere presentate entro il 26 maggio, esclusivamente attraverso il portale ufficiale dei concorsi online della Difesa. Il bando e tutte le comunicazioni successive sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero.
Concorso Aeronautica Militare: numero di posti e mansione
Il concorso mette a disposizione complessivamente 108 posti, suddivisi tra i diversi ruoli speciali dell’Aeronautica Militare:
- 52 Sottotenenti nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica
- 38 Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico
- 18 Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico
Le figure selezionate saranno inserite in ambiti differenti, tra cui:
- attività operative e di supporto dell’Arma Aeronautica
- settori ingegneristici e tecnici legati alle infrastrutture e ai sistemi militari
- funzioni amministrative, gestionali e logistiche del Corpo di Commissariato
- attività di coordinamento e supporto alle strutture dell’Aeronautica Militare
I requisiti necessari per partecipare al concorso
Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, tra cui:
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato
- assenza di condanne penali incompatibili con l’arruolamento nelle Forze Armate
- possesso del titolo di studio richiesto per il ruolo specifico (laurea o titolo equipollente, in base alla posizione)
Ulteriori requisiti specifici possono variare in base al corpo di appartenenza e sono dettagliati nel bando ufficiale.
Le prove da superare per il concorso
Il percorso di selezione prevede una serie di prove finalizzate alla valutazione delle competenze e dell’idoneità dei candidati, tra cui generalmente:
- prova scritta su materie previste dal bando
- accertamenti psico-fisici
- prove attitudinali
- prova orale sulle discipline oggetto di concorso
- valutazione dei titoli accademici e professionali
Il superamento di tutte le fasi è necessario per l’inserimento in graduatoria e la successiva nomina a Ufficiale.
Come inoltrare domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 26 maggio esclusivamente online tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa.
In alternativa, è possibile accedere dalla sezione “Concorsi e Scuole Militari” del sito istituzionale www.difesa.it.
Per compilare la domanda è necessario autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica)
Attraverso la piattaforma i candidati potranno inviare la domanda di partecipazione e ricevere tutte le comunicazioni ufficiali relative alle successive fasi del concorso, gestite dalla Direzione Generale per il Personale Militare.