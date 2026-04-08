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Concorso nella Pubblica Amministrazione e Ministero dell’Economia: posti per funzionari e dirigenti

La Scuola nazionale dell’Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze lanciano due concorsi in scadenza ad aprile: 61 posti per dirigenti nella Pubblica Amministrazione e 15 posti per funzionari al MEF. I bandi prevedono requisiti di laurea o titoli post-laurea e le domande vanno presentate online tramite il portale inPA.
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A cura di Biagio Chiariello
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Ci so migliaia di posti di lavoro che stanno per essere messi a bando nella Pubblica Amministrazione e nel Ministero dell’Economia, grazie a due importanti concorsi in scadenza ad aprile 2026.

Il primo, promosso dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione (SNA), riguarda il 12° corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per l’assunzione di 61 dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici.

Il secondo concorso, indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), mette a disposizione 15 posti a tempo determinato per funzionari destinati alla Cabina di regia sui mercati finanziari. Entrambi prevedono domande online tramite il portale inPA, con procedure articolate in prove preselettive, scritte e orali, volte a valutare competenze giuridiche, economiche, manageriali e digitali, oltre alla conoscenza della lingua inglese.

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Le scadenze fissate sono il 14 aprile per il MEF e il 23 aprile per la SNA.

Concorso per 61 dirigenti nella Pubblica Amministrazione: come fare domanda

Il concorso della SNA seleziona 61 dirigenti di seconda fascia da assegnare a 19 diverse amministrazioni pubbliche, tra cui il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia delle Entrate, con 14 posti ciascuno, INPS con 7 posti e l’Ispettorato nazionale del lavoro con 4 posti. La Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione 3 posti, mentre ministeri come Difesa, Salute, Mimit, Agricoltura, Inail e Anbsc offrono 2 posti ciascuno. Infine, Consiglio di Stato, Esteri, Università, Giustizia, Agea e Ice assegnano un posto ciascuno.

Il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso di laurea magistrale o specialistica, o del vecchio diploma di laurea. I titoli conseguiti all’estero sono validi solo se riconosciuti equipollenti o equivalenti da un’università italiana. Per i dipendenti pubblici di ruolo con almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni per le quali è richiesta la laurea, è sufficiente la sola laurea magistrale. Gli altri candidati devono avere un titolo post-laurea, come dottorato, master universitario di secondo livello o diploma di specializzazione.

Le mansioni dei dirigenti selezionati saranno articolate principalmente in:

  • Coordinamento e gestione delle risorse umane e dei team operativi;
  • Controllo e monitoraggio economico-finanziario dei progetti e dei bilanci;
  • Pianificazione e gestione di programmi e servizi pubblici;
  • Coordinamento con altre amministrazioni e enti pubblici;
  • Supervisione dei processi organizzativi e supporto alle decisioni strategiche;
  • Attività di innovazione digitale e miglioramento dei processi interni.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale inPA entro le ore 23:59 del 23 aprile 2026.

15 posti per funzionari al Mef: requisiti e come inoltrare la domanda

Il concorso del MEF mette a disposizione 15 posti a tempo pieno e determinato per la Cabina di regia sui mercati finanziari a Roma, suddivisi in tre profili professionali.

Le differenze tra i profili:

  • Specialista giuridico (5 posti): laurea magistrale in Giurisprudenza o Scienze giuridiche, dottorato o master di secondo livello, e almeno 12 mesi di esperienza professionale anche non continuativa in funzioni specialistiche o di responsabilità.
  • Funzionario giuridico (5 posti): laurea magistrale in Giurisprudenza o Scienze giuridiche, oppure laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici; l’esperienza professionale non è obbligatoria ma viene valutata.
  • Assistente amministrativo (5 posti): diploma di scuola superiore; eventuale esperienza nelle pubbliche amministrazioni viene valorizzata.

La selezione prevede, se il numero di candidati supera dieci volte i posti disponibili, una prova preselettiva con 60 quesiti a risposta multipla. La fase successiva consiste nel colloquio orale, che copre diritto costituzionale, diritto europeo, contabilità di Stato, ordinamento del MEF, mercato dei capitali, inglese e informatica. Solo i candidati idonei al colloquio vengono valutati anche sui titoli, come dottorati, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master e pubblicazioni scientifiche.

La domanda deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale inPA entro le ore 23:59 del 14 aprile 2026.

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