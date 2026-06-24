Concorsi Agenzia delle Dogane e Monopoli, oltre 1300 nuovi posti in arrivo: posti e profili ricercati

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si prepara ad avviare i concorsi per 1.363 assunzioni tra il 2026 e il 2028. Previsti bandi per funzionari, assistenti e categorie protette.

Entro il 2028 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assumerà un totale di 1.363 persone. È quanto si apprende dalla delibera n. 538 dell'8 giugno 2026 con la quale il Comitato di gestione dell'Adm ha autorizzato formalmente la spesa necessaria per condurre le assunzioni.

Quanti posti sono disponibili e quali sono i profili ricercati/richiesti

Tre sono i percorsi che porteranno al completamento del piano di assunzioni, e le aree maggiormente interessate saranno Funzionari Amministrativi-Tributari (Famm) e Assistenti Amministrativi (Amm), e saranno così suddivisi:

100 posti riservati alle categorie protette e persone con disabilità;

riservati alle categorie protette e persone con disabilità; 783 posti nell'area Funzionari con profilo Funzionari Amministrativi-Tributari (Famm);

nell'area Funzionari con profilo Funzionari Amministrativi-Tributari (Famm); 480 posti nell'area Assistenti con profilo Assistenti Amministrativi (Amm). Il totale è di 1.363 assunzioni entro il 2028.

I requisiti e titoli di studio per partecipare al concorso dell'Agenzia delle Dogane

Al momento della pubblicazione ufficiale del bando, verranno definiti requisiti specifici che dovranno avere i candidati per poter presentare la domanda. Tuttavia, ci sono caratteristiche di base costantemente richieste per poter essere assunti in queste specifiche aree dell'Agenzia delle Dogane. In generale, come per la quasi totalità dei concorsi pubblici, i requisiti di base sono l'idoneità fisica all’impiego e, per quanto riguarda i soli uomini nati entro il 1985, l'aver adempiuto agli obblighi di leva.

Entrando più nello specifico, ai Funzionari Amministrativi-Tributari viene solitamente richiesta almeno la laurea di primo livello in materie giuridiche-economiche; la cittadinanza italiana; l'assenza di condanne penali o profili di incompatibilità con il pubblico impiego.

A coloro che intenderanno presentare domanda come Assistenti Amministrativi potrebbe essere richiesto come requisito necessario il diploma di scuola secondaria superiore. Anche in questo caso è fondamentale l'assenza di precedenti, ed è necessario che non ci siano cause ostative al pubblico impiego.

Per quanto riguarda i posti riservati alle categorie protette, è la legge 12 marzo 1999 n. 68 che stabilisce i criteri per l'accesso al mondo del lavoro.

Come compilare la domanda e dove inviarla

Le domande per lavorare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vanno sempre presentate attraverso il portale InPA dedicato proprio alle assunzioni nella pubblica amministrazione. È qui che, compilando i campi richiesti al momento della registrazione, sarà possibile candidarsi.

Il bando completo dei requisiti specifici richiesti per ogni posizione, invece, sarà consultabile sul sito dell'Adm nella sezione "Concorsi in svolgimento".