Fabrizio Pittalis morto sul lavoro, indagato titolare dell’azienda e il conducente del muletto. Oggi i funerali

Si indaga sulla morte del 18enne Fabrizio Pittalis, deceduto mentre lavorava in un’azienda di trattamento dei rifiuti nel Nuorese. Indagato il titolare dell’azienda e il collega che guidava il muletto che ha travolto lo studente. Si ipotizza omicidio colposo per favorire gli accertamenti.

Si indaga sulla morte del giovane Fabrizio Pittalis, appena 18enne deceduto nel Nuorese mentre lavorava in un impianto di trattamento dei rifiuti. Il 18enne è stato colpito alla testa dalle forche di un muletto, ma la dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Sul registro degli indagati sono iscritte due persone: il titolare dell'azienda nella quale lo studente lavorava per l'estate e l'operatore del mezzo che lo ha travolto.

I due sono difesi dall'avvocato Giuseppe Talanas. Al momento l'ipotesi è quella di omicidio colposo, passaggio necessario per accertare tutte le possibili responsabilità. Lo Spresal dell'Asl di Nuoro sta lavorando alla verifica di documenti, piani di sicurezza e corsi agli operatori.

Nel frattempo, Orotelli e i comuni limitrofi si sono stretti ai familiari per l'ultimo saluto al 18enne. Amici, coetanei e adulti si sono riuniti fuori dalla chiesa dello Spirito Santo nel rione Mussinzua di Orotelli per ascoltare le parole del parroco che ha ricordato la bontà di Fabrizio, ragazzo solare e grande appassionato di cavalli e animali, e il sorriso con il quale conquistava tutti.

Per l'ultimo saluto, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Le esequie si sono tenute alle 18 nella chiesa dello Spirito Santo. A Fanpage.it la scuola ha ricordato il 18enne come un giovane estremamente educato e un "bravissimo ragazzo". L'insegnante Raimondo Cadeddu ha definito l'episodio "un trauma per l'intera collettività". "Siamo rimasti senza parole", ha ribadito al telefono.

Fabrizio era sempre presente alle manifestazioni del paese ed era un componente del gruppo Sos Thurpos, le maschere tradizionali del carnevale di Orotelli. Secondo quanto ricostruito, Pittalis non aveva ancora sostenuto l'esame di Maturità e stava quindi lavorando solo per l'estate.