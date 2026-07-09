Concorso per 3200 posti nell’Esercito Italiano: bando, requisiti e selezioni

Fino al 22 luglio è possibile candidarsi al concorso dell’Esercito Italiano per l’arruolamento di 3.200 Volontari in Ferma Iniziale (VFI). La selezione è riservata ai giovani dai 18 ai 24 anni che possiedono i requisiti previsti dal bando, disponibile sul portale della Difesa insieme alle istruzioni per presentare la domanda.

C'è tempo fino al 22 luglio per partecipare al nuovo concorso dell'Esercito Italiano che prevede l'ammissione di 3.200 Volontari in Ferma Iniziale (VFI). Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 24 anni e rappresenta una delle principali occasioni di accesso alla carriera militare nel 2026. Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dedicato del Ministero della Difesa.

Dopo la chiusura delle candidature, gli aspiranti saranno convocati nei Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, dove affronteranno prove fisiche, visite mediche e accertamenti attitudinali. L'obiettivo è individuare i candidati idonei a entrare nell'Esercito e avviare un percorso professionale che può offrire prospettive di crescita e stabilizzazione.

Concorso volontari Esercito Italiano, numero di posti e mansione

Il concorso mette a disposizione complessivamente 3.200 posti per il ruolo di Volontario in Ferma Iniziale (VFI), figura che rappresenta il primo ingresso nella carriera militare. Il contratto prevede una ferma di tre anni presso i Reggimenti Addestrativi Volontari, con la possibilità di una successiva rafferma annuale.

Tra i posti disponibili, 78 sono destinati a incarichi tecnici, riservati a personale con competenze specifiche. In particolare riguardano le seguenti specializzazioni:

elettricista;

fabbro;

muratore;

idraulico;

falegname;

meccanico;

esploratore equestre;

tecnico per aeromobili di primo livello.

Durante il servizio, i volontari ricevono formazione militare e professionale, acquisendo competenze spendibili anche nei successivi percorsi di carriera. Dopo il dodicesimo mese di servizio è inoltre possibile partecipare ai concorsi per le Forze di Polizia usufruendo della riserva di posti prevista, mentre dal ventiquattresimo mese si può concorrere per la Ferma Prefissata Triennale nelle Forze Armate.

I requisiti necessari

Il bando è riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni in possesso dei requisiti previsti dalla procedura concorsuale. Oltre ai limiti anagrafici, i candidati devono soddisfare le condizioni richieste dalla normativa per l'accesso al servizio militare, comprese l'idoneità fisica, psichica e attitudinale che verrà verificata durante le selezioni.

Tutti i requisiti richiesti, insieme alle eventuali cause di esclusione e alla documentazione da presentare, sono indicati nel bando pubblicato sul portale dei concorsi della Difesa.

Come inoltrare domanda

La domanda di partecipazione può essere inviata soltanto online attraverso il portale concorsi.difesa.it. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con SPID oppure con la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Sul sito è disponibile il bando completo con tutte le istruzioni per compilare la domanda. Inoltre, l'Esercito mette a disposizione gli assistenti virtuali Atena ed Ettore, che forniscono informazioni sul concorso, e la rete dei Recruiter, figure dedicate a orientare gli aspiranti durante tutte le fasi della candidatura.

Come si svolgono le selezioni

L'iter selettivo si svolgerà nei Centri di Selezione dell'Esercito di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma. I candidati dovranno affrontare prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari con visite mediche ed esami specialistici e una valutazione attitudinale finalizzata a verificare la compatibilità con il servizio militare.

Per agevolare la partecipazione alle prove, l'Esercito ha previsto una convenzione dedicata ai candidati per gli spostamenti verso le sedi di selezione. Al termine dell'iter saranno formate le graduatorie degli idonei secondo quanto stabilito dal bando.