Concorso per 400 posti nei Vigili del Fuoco 2026: bando, requisiti e come inoltrare la domanda

Pubblicato il bando ufficiale del concorso pubblico per titoli ed esami dei Vigili del Fuoco per l’accesso a 400 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 4 Agosto 2026. Tutti i dettagli.

È online il bando del Concorso Vigili del Fuoco 2026 per la selezione di 400 nuove persone da inserire nel Corpo Nazionale. Le candidature sono state aperte il 2 luglio, la selezione sarà per titoli ed esami e chi riuscirà a passarla assumerà la qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il bando è stato pubblicato sul Portale InPA e sul sito dei Vigili del Fuoco nella sezione Concorsi (a questo link). Il concorso è stato indetto tramite il Decreto Dipartimentale n. 2488 dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. La domanda andrà inoltrata entro e non oltre le ore 00.00 del 04 agosto 2026.

Concorso Vigili del Fuoco, numero di posti e mansione

Il concorso pubblico, che si svolgerà per titoli ed esami, prevede 400 posti nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Nel bando viene specificato che dei posti disponibili ve ne sono alcuni riservati a determinate categorie, che elenchiamo di seguito:

il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle forze armate in servizio o in congedo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, non abbiano compiuto i 25 anni di età e abbiano completato almeno 12 mesi di servizio;

prefissata delle forze armate in servizio o in congedo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, non abbiano compiuto i 25 anni di età e abbiano completato almeno 12 mesi di servizio; il 35% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio;

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel presente bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno 3 anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio; il 15% dei posti agli operatori volontari che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, abbiano concluso il Servizio civile universale senza demerito.

I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei. Chi intende avvalersi di una delle riserve deve dichiararlo nella domanda di partecipazione.

I requisiti necessari

Per essere ammessi al concorso bisogna avere la cittadinanza italiana, godere dei diritti politici e non aver compiuto il 26esimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione.

Il limite di età può essere elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni, per quanti hanno prestato servizio militare; per il personale volontario del Corpo VVF iscritto negli appositi elenchi da almeno un anno è fissato a 37 anni.

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali (indicati nel decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166 e successive modificazioni) e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (con la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova preselettiva),

Sono requisito necessario anche le qualità morali e di condotta (specificate all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Saranno invece esclusi dal concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati; che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo; o che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Le prove da superare per il concorso

Il concorso è composto da una prova preselettiva; da tre prove motorio-attitudinali e dalla valutazione dei titoli, così come stabilito dagli articoli 7 e 8 del bando e dall’Allegato A ufficiale.

La prova preselettiva, come indicato nel bando, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

storia d’Italia dal 1861 ad oggi;

elementi di chimica e fisica;

quesiti di tipo logico- deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento;

quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

quesiti per accertare la conoscenza della lingua inglese.

È ammesso a sostenere le prove motorio-attitudinali, secondo l’ordine della votazione, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale. Il 15 settembre 2026 su InPA e su vigilfuoco.it sarà data comunicazione delle modalità di esecuzione della prova preselettiva.

L’esame prevede poi lo svolgimento di tre prove motorio-attitudinali: valutazione equilibrio, forza, coordinazione e reazione motoria; valutazione resistenza; valutazione acquaticità. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 21/30. Maggiori dettagli sulle prove sono disponibili a questo link nell'allegato A.

Nell'allegato B, invece, consultabile al medesimo indirizzo, sono indicati i punteggi relativi alla valutazione dei titoli (in questo caso la patente di guida) in possesso dei candidati.

Al termine della prova verrà stilata una graduatoria finale. I candidati saranno quindi sottoposti agli accertamenti di idoneità fisica, psichica e attitudinale ai sensi del D.M. Interno 4 novembre 2019, n. 166.

Come inoltrare domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo: https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate.

Il candidato può accedere all’applicazione tramite Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID) e Carta d’Identità Elettronica (CIE). La data di chiusura delle candidature è fissata alle ore 00.00 del 04 agosto 2026.