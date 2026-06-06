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Concorsi pubblici giugno 2026, tutti i bandi per oltre 1000 posti: requisiti e scadenze
I bandi di concorso attivi nel mese di giugno per un totale di oltre 1000 posti. Opportunità in diversi comparti, dalla Sanità alla Pubblica Amministrazione. I principali bandi, i requisiti e le scadenze.
Nel mese di giugno ci sono diversi bandi di concorso attivi per un totale di oltre 1000 posti. Le opportunità spaziano dalla Sanità alla Pubblica Amministrazione. Di seguito, i principali bandi, i requisiti richiesti e le scadenze (le domande andranno presentate nelle prossime settimane).
I bandi di concorso attivi a giugno: numero di posti e mansioni
- Agenzia delle Entrate: concorso per l'assunzione di 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette della legge 68/1999: i nuovi assunti si occuperanno di attività di segreteria, archiviazione e aggiornamento dati. Le domande vanno presentate sul portale InPA entro il 17 giugno. Tra i requisiti, ci sono diploma, cittadinanza italiana e iscrizione al collocamento mirato, con esclusioni per condanne o provvedimenti disciplinari gravi. A questo link è possibile consultare il bando con tutti i dettagli.
- Arma dei Carabinieri: è attivo un concorso pubblico per la nomina di 17 tenenti in servizio permanente nel Ruolo Tecnico dell'Arma, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 17 giugno.
- Comparto Sanità: in Piemonte Azienda Zero seleziona 65 infermieri a tempo indeterminato da assegnare alla funzione di emergenza-urgenza extraospedaliera: la domanda si invia online entro l’11 giugno attraverso il portale concorsi dell’azienda (qui il bando). In Basilicata il corso-concorso regionale prevede l’ammissione di 500 infermieri al percorso per il conseguimento dell’attestato di infermiere di famiglia o comunità e la successiva copertura di 263 posti a tempo indeterminato presso ASM di Matera e ASP di Potenza: le candidature si presentano su inPA entro il 25 giugno. L’ASL di Rieti ha pubblicato due concorsi per il nuovo ospedale di Amatrice, con 49 posti da infermiere e 26 da operatore socio-sanitario. Le domande devono essere inviate tramite il portale concorsi dell’azienda entro l’11 giugno. Mentre a Milano l’ASST Santi Paolo e Carlo seleziona 50 infermieri e 25 tecnici sanitari di radiologia medica a tempo indeterminato. Per entrambe le procedure la scadenza delle candidature è fissata al 18 giugno.
- Enti locali: la Provincia di Cremona ha aperto un concorso per 7 istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato, con riserve per volontari delle Forze Armate e operatori del servizio civile: la domanda va presentata su inPA entro il 16 giugno.
- Università e Cultura: il Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova ha un concorso aperto per un assistente AFAM, con candidatura entro l’8 giugno 2026 (qui maggiori dettagli per candidarsi). Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha pubblicato un avviso per 5 incarichi di collaborazione destinati a figure professionali specialistiche: la domanda va inviata su inPA entro le 18.00 del 23 giugno (a questo link il bando). L’Istituto degli Innocenti di Firenze ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre risorse per l'Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso il Servizio Documentazione dell’Area Documentazione Ricerca e Formazione: è possibile candidarsi alla selezione pubblica fino al 22 giugno 2026.
- Ministero della Giustizia: aperta una selezione per titoli e colloquio di idoneità finalizzata alla formazione di un elenco di esperti psicologi e criminologi per i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità in Sicilia. Le domande devono essere inviate via PEC entro le 24 del 23 giugno (a questo link trovate maggio informazioni).