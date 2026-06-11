Concorso INPS in Italia, atteso il bando per 1000 posti da funzionario amministrativo entro il 30 giugno

È atteso entro il 30 giugno il bando del concorso INPS per circa 1000 posti da funzionario amministrativo. La selezione è rivolta a candidati laureati e prevede competenze in diritto amministrativo, costituzionale, lavoro, contabilità pubblica, oltre alla conoscenza dell’inglese. Il percorso dovrebbe includere una prova preselettiva, uno scritto e un orale.

È atteso entro il 30 giugno il nuovo bando di concorso INPS per circa 1000 posti da funzionario amministrativo. In assenza del bando ufficiale, molti dettagli restano ancora da confermare, ma è certo che si tratterà di una delle selezioni pubbliche più rilevanti dell’anno.

Il profilo ricercato è quello del funzionario amministrativo, una figura centrale nella macchina organizzativa dell’Istituto Nazionale di Previdenza. Il ruolo riguarda la gestione di procedure complesse legate a previdenza, assistenza, contributi e servizi ai cittadini, con attività che richiedono competenze giuridiche, amministrative e organizzative. Non si tratta quindi di un impiego meramente esecutivo, ma di una posizione con responsabilità operative e capacità di interpretazione normativa.

In attesa della pubblicazione ufficiale, i requisiti più probabili indicano la necessità del possesso di una laurea, presumibilmente in ambito giuridico, economico o politico-amministrativo, oltre ai requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici (cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici e assenza di cause ostative all’impiego nella Pubblica Amministrazione). Le classi di laurea ammesse e le eventuali equipollenze saranno comunque definite nel bando.

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Per quanto riguarda la procedura di selezione, è verosimile che il concorso preveda una prova preselettiva nel caso di un elevato numero di candidature, seguita da una prova scritta e da un colloquio orale. La preselezione, se attivata, servirà a ridurre il numero dei candidati ammessi alle fasi successive.

Le materie su cui verteranno le prove dovrebbero riguardare principalmente l’area giuridico-amministrativa e socio-istituzionale. Tra gli argomenti più attesi figurano diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, legislazione sociale, contabilità pubblica, ordinamento e funzioni dell’INPS, oltre a informatica e lingua inglese.

La domanda di partecipazione dovrebbe essere presentata esclusivamente online, con ogni probabilità attraverso il portale inPA, il sistema ufficiale per i concorsi nella Pubblica Amministrazione. Sarà quindi necessario disporre di identità digitale, PEC o domicilio digitale e documentazione aggiornata.

Sulla retribuzione, il profilo di funzionario amministrativo INPS rientra generalmente nell’area dei funzionari della Pubblica Amministrazione, con una retribuzione iniziale che si colloca indicativamente in una fascia lorda annua compresa tra circa 28.000 e 35.000 euro, a cui possono aggiungersi indennità e progressioni economiche nel corso della carriera.