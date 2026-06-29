Ondata di caldo in Italia, tra oggi e domani picco termico e temporali: quanto durerà, le previsioni dell’esperto

L’intervista di Fanpage.it a Giulio Betti, climatologo del CNR: “Tra lunedì 29 e martedì 30 giugno in Italia si raggiungerà il picco dell’ondata di calore con oltre 40 gradi in particolare sulle regioni adriatiche. Ci saranno anche temporali. Poi da giovedì 2 luglio cambia tutto”.

Tra oggi, lunedì 29 giugno, e domani, martedì 30, in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature – soprattutto sul versante adriatico – che possono raggiungere i 40 gradi. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto.

Sono queste le previsioni meteo di Giulio Betti, climatologo del CNR, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione caldo estremo in Italia, indicando anche quando sarà il picco, atteso tra oggi lunedì 29 giugno e domani martedì 30, e quando invece ci si può aspettare una pausa.

Dot. Betti, oggi e domani saranno davvero le giornate più calde di questa estate?

"Non possiamo dire se queste saranno le giornate più calde dell'estate, ma lo sono sicuramente di questa ondata di calore, anche perché il cuore dell'estate deve ancora arrivare. In Italia lunedì 29 e martedì 30 giugno avremo i picchi maggiori, soprattutto oggi in Valpadana con valori che potranno sfiorare o raggiungere i 40 gradi centigradi, mentre domani le temperature aumenteranno più che altro sulla Romagna, sul Friuli, sul Basso Friuli e in generale sulle regioni Adriatiche, dalle Marche alla Puglia fino alla Basilicata, con valori anche qui sui 37-39° nelle zone interne, mentre forse perderemo qualche grado al Nord-Ovest. Ma ribadisco che siamo sempre su valori molto al di sopra della media".

Fino a quando ci sarà questa situazione di caldo record?

"Questo caldo durerà in parte fino a mercoledì 1 luglio, quando assisteremo a un abbassamento di temperature su tutto il lato tirrenico e occidentale italiano, dalla Toscana al Nord Ovest, e poi ancora in Sardegna, in parte anche forse il Lazio, mentre sulle regioni Adriatiche continuerà a fare molto caldo con massime prossime ai 39-40°. Questo perché proprio mercoledì arriverà una perturbazione che favorirà instabilità e un lieve calo termico a Ovest, mentre le temperature si manterranno molto alte a Est. Farà comunque caldo. Invece, la temperatura scenderà su tutta Italia in maniera sensibile a partire da giovedì 2 luglio".

Dunque, non solo caldo ma anche temporali…

"Fino a mercoledì ci saranno temporali forti, sulle Alpi e su tutti i settori appenninici interni. Si tratta in prevalenza di temporali di calore, pomeridiani e serali, localmente molto forti, nonostante le temperature alte e l'anticiclone. Poi giovedì 2 luglio ci sarà un transito di temporali al Centro-Sud e venerdì sulle isole e sulla Calabria".

Dobbiamo aspettarci altre ondate di calore simili a questa nel corso del mese?

"Direi che la probabilità di avere nuove ondate di calore nel mese di luglio è alta. Paragonabili a questa come durata e intensità non lo escludo, ma non si può dare per scontato. L'anticiclone subtropicale e il grande caldo sono sempre in agguato sull'Europa occidentale. Già ora si si intravede un nuovo aumento di temperature sulla Francia a partire da domenica e anche sulla Spagna una nuova ondata di calore, per esempio, già da giovedì. Quindi si tratta praticamente di un break di pochi giorni e poi a partire dall'estremo ovest d'Europa una nuova ondata di calore potrebbe strutturarsi sul finire di questa settimana e l'inizio della prossima".