L'oroscopo di venerdì 27 giugno 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: la passione va in overdrive, idealismo e batticuore si fondono. Baci intensi, ma occhio a non fare discorsi politici a letto.

Lavoro: difendi le tue idee come un avvocato in tribunale. Anche se è solo una riunione Zoom, ti prendi la scena.

Fortuna: la fortuna è nella lotta. Ti sorridono situazioni in cui mostri carattere e visione.

Il consiglio del giorno: compra una t-shirt con uno slogan che ti rappresenta. Parlare chiaro anche con lo stile.

Voto: 8 e mezzo

Toro

Amore: Venere ti rende dolce e sensuale come un brownie al cioccolato. Chi ti ama lo sente, eccome se lo sente.

Lavoro: Marte ti dà una carica silenziosa ma potente. Stai costruendo imperi con la pazienza di un giardiniere zen.

Fortuna: poche cose ti sfuggono. Hai fiuto per le occasioni giuste, anche quando sembrano invisibili.

Il consiglio del giorno: regalati un oggetto vintage: un vinile, un anello, un libro raro. Valori che durano.

Voto: 8

Gemelli

Amore: le emozioni sono intense come in un film coreano. Ogni sguardo vi smuove dentro. Occhio al melodramma.

Lavoro: il multitasking oggi vi fa andare in tilt. Meglio una cosa fatta bene che dieci approssimate.

Fortuna: la fortuna fa capolino solo se mantenete la calma. L’agitazione la fa scappare.

Il consiglio del giorno: scaricate un'app di meditazione e usatela davvero. Anche solo 5 minuti.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: sei romantico e intenso. Ogni messaggio d’amore ti sembra una poesia. Cuore aperto come una veranda.

Lavoro: la dolcezza conquista. Sei empatico anche con i colleghi più antipatici.

Fortuna: buona energia che vibra nei piccoli gesti. Il karma lavora per te.

Il consiglio del giorno: prepara una cena a base di comfort food per chi ami. Condividere è rinascere.

Voto: 8

Leone

Amore: hai bisogno di sentirti amato come una diva sul red carpet. Chi ti ignora rischia grosso.

Lavoro: leader anche con Venere dispettosa. La tua presenza si sente, eccome.

Fortuna: la Luna ti illumina: occhio alle sorprese piacevoli.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio o un trattamento viso. Meritato.

Voto: 9

Vergine

Amore: generosa, coinvolgente, premurosa. Sei il punto di riferimento per chi ti ama.

Lavoro: le soluzioni ti piovono in testa come idee geniali. Sai essere brillante senza strafare.

Fortuna: Giove ti protegge come un amuleto. Usa questo momento.

Il consiglio del giorno: organizza una cena armoniosa tra amici. Piatti sani e chiacchiere leggere.

Voto: 8 e mezzo

Bilancia

Amore: il cuore riprende a cantare. Non è ancora un concerto, ma una bella jam session sì.

Lavoro: il pensiero lucido torna a farti compagnia. Ne avevi bisogno.

Fortuna: piccoli segnali positivi si moltiplicano. Tienili d’occhio.

Il consiglio del giorno: fai shopping per un profumo nuovo. Ti farà sentire rinata.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: poco dialogo e tanti sospiri. Vuoi la passione senza il contorno.

Lavoro: sei affilato come un bisturi. Evitano di contraddirti e fanno bene.

Fortuna: il cibo salva la giornata. Fidati del palato.

Il consiglio del giorno: prenota un pranzo in un ristorante stellato o almeno con menù degustazione.

Voto: 7

Sagittario

Amore: qualcuno ti ama anche da sdraiato. Sei irresistibile senza muovere un dito.

Lavoro: le idee migliori ti vengono tra una pennichella e l’altra.

Fortuna: colpi di fortuna arrivano mentre sei distratto.

Il consiglio del giorno: compra una sdraio nuova e mettila dove arriva il Wi-Fi. Comodità e connessione.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: fuoco sotto la cenere. Ti sorprendi a essere tenero e caliente.

Lavoro: hai voglia di brillare e ce la fai senza sgomitare.

Fortuna: la Luna apre varchi nei blocchi recenti. Passa pure.

Il consiglio del giorno: compra un rossetto rosso o una cravatta sexy. Serve.

Voto: 8

Acquario

Amore: hai bisogno di distanza. L’intimità oggi è un fastidio.

Lavoro: lavori meglio da solo, senza interruzioni né Zoom.

Fortuna: le brutte notizie degli altri ti fanno sentire fortunato. O almeno non solo.

Il consiglio del giorno: compra un paio di cuffie noise-cancelling. Salveranno la giornata.

Voto: 5

Pesci

Amore: sensibile ma goffo. Evitate dichiarazioni azzardate o messaggi troppo lunghi.

Lavoro: occhio agli errori di comunicazione. Rileggete sempre tre volte.

Fortuna: più che fortuna, è intuizione. Fidatevi solo di quella.

Il consiglio del giorno: fate silenzio digitale: disconnettevi per qualche ora.

Voto: 6