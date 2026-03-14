Kate Middleton manda un mazzo di narcisi all’ospedale che l’ha curata, il significato dietro il dolce gesto

Kate Middleton manda un mazzo di fiori e un biglietto all’ospedale che l’ha curata durante la malattia: il gesto vuole esprimere vicinanza, solidarietà e gratitudine.

Kate Middleton in visita al Royal Marsden

Kate Middleton ha dato prova ancora una volta di classe ed eleganza. Il 13 marzo 2026, con l'arrivo della primavera, ha infatti inviato dei narcisi al Royal Marsden NHS Foundation Trust, accompagnati anche da un biglietto, sottolineando come non ha mai dimenticato il centro oncologico specializzato che l'ha curata durante la sua malattia. Il biglietto, firmato a mano, recitava: "Ai pazienti e allo staff del Royal Marsden, con l’arrivo della primavera, questi narcisi sono per dirvi che sto pensando a voi, Catherine".

Una paziente e una professionista sanitaria del Royal Marsden con un mazzo di narcisi di Kate Middleton

Il dolce gesto di Kate Middleton per il Royal Marsden

Il gesto di Kate Middleton, reso pubblico sull'account X del principe e della principessa del Galles, ha commosso tutti. Nel post sulla piattaforma la prima foto ritrae due donne, una paziente e una professionista sanitaria, che si tengono per mano con un mazzo di fiori gialli disposti in un vaso sul tavolo accanto a loro.

Il biglietto inviato da Kate Middleton al Royal Marsden

Una seconda immagina invece mostra il biglietto scritto da Kate Middleton e firmato a mano, scritto su carta intestata del palazzo e con accanto un mazzo di narcisi. Infine, la terza immagine mostra un bouquet, sempre di narcisi, esposto davanti a un muro che commemora un importante traguardo dell'ospedale raggiunto proprio nel 2026: i 175 anni dalla sua fondazione nel 1851.

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Uno dei mazzi di narciso inviati da Kate Middleton al Royal Marsden

Il significato dei narcisi gialli

La scelta dei narcisi gialli non è casuale. I narcisi sono infatti il simbolo del Galles, i cui titoli sono detenuti da Kate e dal Principe William, ma anche, e soprattutto, della rinascita. Kate Middleton ha optato poi per dei narcisi provenienti dall'isola di Scilly e ha deciso di esprimere in questo modo la propria vicinanza a chi sta affrontando una malattia e anche al personale dell'ospedale che si impegna ogni giorno per curare i suoi pazienti.

Kate Middleton in visita al Royal Marsden

Kate e William sono inoltre diventati i patroni congiunti dell'Istituto e non solo sostengono numerose ricerche e progetti scientifici, ma fanno anche assistenza ai pazienti oncologici dell'ospedale. In questo senso, i narcisi e il biglietto rappresentano un modo per ringraziare l'ospedale ed esprimere comprensione e vicinanza a chi oggi si trova nella stessa situazione vissuta anche dalla stessa Kate Middleton.