Kate Middleton, cosa ha regalato per Natale all’ospedale dove ha curato il cancro

Anche se il peggio sembra che sia passato, Kate Middleton non dimentica. Il 2025 è stato l'anno della sua rinascita, dopo mesi bui: quelli in cui ha lottato contro il cancro. L'annuncio della malattia ha addolorato il mondo intero, preoccupato per l'amatissima futura regina, costretta a prendersi un periodo di pausa dagli impegni. È stata assente da molti eventi pubblici, si è vista solo nelle occasioni più importanti: ha preferito dedicarsi solo alla famiglia e alle cure, senza distrazioni, senza affaticarsi. Gradualmente ha poi ripreso in mano la sua fitta agenda, una volta concluso il ciclo di chemio. Kate Middleton ha ricevuto le cure presso il Royal Marsden Hospital, un rinomato centro oncologico specializzato di Londra, che fornisce trattamenti all'avanguardia.

La principessa vi ha fatto visita pubblicamente nel gennaio 2025, per ringraziare lo staff medico e i pazienti: fino a quel momento nessuno sapeva quale fosse la struttura che l'aveva avuta in cura. In segno di gratitudine per l'assistenza ricevuta e dimostrando di avere particolarmente a cuore la missione dell'ospedale, Kate Middleton assieme al marito il principe William, sono diventati joint patron (patroni congiunti) del Royal Marsden NHS Foundation Trust. L'organizzazione è specializzata nella lotta contro il cancro.

La principessa a distanza di mesi si è nuovamente palesata e ha voluto fare un gesto simbolico per ringraziare ancora tutti. Ha quindi donato un maestoso albero di Natale, posizionato all'ingresso dell'Oak Cancer Centre di Sutton. Le decorazioni, invece, sono state donate e posizionate da Stephen Phair di Premier Plants, che si è occupato dell'allestimento. L'albero, un abete verde, è stato addobbato nei colori rosa e oro: palline e fiori riempiono i rami, assieme a delle piccole lucine, mentre in cima c'è una composizione con fiocchi e fiori.

La donazione è stata svelata durante il servizio di canti natalizi Together at Christmas, tenutosi all'Abbazia di Westminster: è un evento che Kate Middleton organizza da alcuni anni, a cui tiene molto. Stavolta il tema era l'amore, visto come sentimento da riscoprire e tutelare per ristabilire connessioni vere tra le persone.