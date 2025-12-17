Kate Middleton in rosso col fiocco di velluto tra i capelli: il look per il pranzo pre-natalizio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Natale 2025 si avvicina e anche la Royal Family britannica si sta preparando per renderlo speciale. Come da tradizione, i Windsor lo trascorreranno a Sandringham, dove andranno in scena banchetti, giochi e dolci usanze di famiglia. Quest'anno, però, la "reunion" sarà decisamente ristretta, visto che non ci saranno né l'ex principe Andrea, né i figli della regina Camilla. Per salutare gli altri membri di corte, prime tra tutte Eugenie e Beatrice di York, re Carlo III ieri ha organizzato un sontuoso pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace, proprio come faceva sua madre Elisabetta II. Tra gli invitati non poteva mancare Kate Middleton che, paparazzata in auto mentre raggiungeva il palazzo reale, ha sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per le feste.

Chi ha firmato l'abito rosso di Kate Middleton

Organizzare un pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace è un'altra delle tradizioni più amate dalla Royal Family durante le feste. A Sandringham, infatti, non possono essere ospitati tutti i membri di casa Windsor, dunque i sovrani di turno riuniscono la famiglia con qualche giorno di anticipo a Londra. Kate Middleton non è mai mancata all'appuntamento, ad eccezione dello scorso anno, quando era alle prese con le cure contro il cancro. In questo 2025, però, è tornata a partecipare al sontuoso evento di corte, approfittandone per dare una piccola anticipazione del suo stile natalizio. Ha puntato tutto sul rosso con un originale abito di Alessandra Rich (collezione Autunno/Inverno 2019-20), un modello di seta decorato con pois e petali bianchi, con le spalline imbottite, la gonna midi plissettata e la scollatura a goccia.

Abito Alessandra Rich

Il fiocco di velluto è il must delle feste

A fare la differenza nel look natalizio di Kate Middleton sono stati gli accessori. La principessa ha infatti indossato il must delle feste, il fiocco di velluto da portare tra i capelli legati in un romantico mezzo raccolto (per essere precisi, ha scelto un modello di Miu Miu in velluto verde bosco). Non è mancato, infine, il tocco prezioso, ovvero un paio di orecchini d'oro con i quadrifogli in madreperla firmati Van Cleef & Arpels, brand amatissimo anche dalla regina Camilla. Insomma, a quanto pare Kate Middleton è prontissima per godersi il suo primo Natale dopo la malattia: in quante prenderanno ispirazione dal suo outfit per i pranzi e le cene in famiglia?

