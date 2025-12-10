Perché i figli della regina Camilla non trascorreranno il Natale 2025 a Sandringham

Per la Royal Family inglese il Natale è una cosa seria, basti pensare al fatto che la tradizione di organizzare pranzi e cene tutti insieme nella residenza di Sandringham si tramanda da intere generazioni. Anche in questo 2025 l'usanza verrà rispettata ma, stando alle indiscrezioni, probabilmente i festeggiamenti saranno "meno affollati" del solito. Harry e Meghan non partecipano all'evento da anni, il principe Andrea è stato spogliato da titoli e privilegi (dunque non potrà prendere parte al banchetto) e ora anche i figli della regina Camilla hanno dato buca: ecco qual è il motivo di questa scelta.

Tom e Laura Parker Bowles rifiutano l'invito reale

Come da tradizione, re Carlo III e sua moglie Camilla hanno fatto sapere che trascorreranno il Natale a Sandringham, nel Norfolk, dove ormai da decenni si organizzano banchetti in famiglia, giochi divertenti e attività originali. Naturalmente non mancherà l'apparizione in pubblico alla messa del 25 dicembre, evento attesissimo dai sudditi. A quanto pare, però, i Royals dovranno rinunciare a degli invitati d'eccezione, Tom e Laura Parker Bowles, i figli nati dal primo matrimonio della regina con Andrew Parker Bowles. A rivelarlo è stato Tom Bowles, che in un'intervista rilasciata al DailyMail ha dichiarato: "Non sarò lì. Nemmeno mia sorella. Sarà un anno sì e uno no".

I Royals che non saranno a Sandringham per Natale

Tutti coloro che si aspettavano che dietro la scelta ci fosse uno screzio saranno rimasti delusi: la verità è che i figli di Camilla hanno deciso di trascorrere il Natale a Sandrigham con la mamma ogni due anni. Tom, in particolare, in questo 2025 tornerà a casa dell'ex moglie, così da passare del tempo di qualità con i figli, mentre di sua sorella Laura al momento non si sa nulla (anche se probabilmente organizzerà cene e feste col marito Harry Lopes e i loro tre figli, Eliza e i gemelli Gus e Louis). Oltre a Tom e a Laura, alla corte dei Windsor non ci saranno neppure Harry e Meghan Markle con Archie e Lilibett, Andrea Mountbatten e la ex moglie Sarah Ferguson. Confermati, invece, il principe William e Kate Middleton con i tre figli, la principessa Anna e il principe Edoardo con i rispettivi eredi.