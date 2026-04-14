La nuova manicure primaverile di Chanel Totti è rosa pastello

Chanel Totti ha fatto visita all’estetista di fiducia e ha rinnovato la manicure. Per la primavera ha scelto lo smalto rosa pastello, colore minimal e chic.

Chanel Totti è tra le star più seguite del momento: oltre ad aver fatto il suo debutto televisivo a Pechino Express, sta accumulando anche sempre più followers sui social, dove attualmente conta oltre 700mila fan. È proprio sulla pagina personale che documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di allenamenti in palestra, impegni familiari e trattamenti di bellezza d'avanguardia. Lo scorso weekend aveva dato una piccola anticipazione del suo stile estivo durante una gita improvvisata a Sabaudia, mentre nelle ultime ore ha pensato bene di rinnovare la manicure, così da adeguarsi alla perfezione ai trend più gettonati della primavera.

La nuova manicure primaverile di Chanel Totti

Rientrata da Sabaudia, Chanel Totti ha cominciato la settimana prendendosi cura della sua immagine. Dopo un allenamento in palestra super intenso, ha pensato bene di fare visita a Elisir Beauty Salon, in via Montefalco a Roma, il motivo? Doveva rinnovare la manicure che sfoggiava ormai da diverse settimane. Se in precedenza aveva puntato sul french in versione sfumato, per la precisione sull'effetto baby boomer particolarmente in voga da qualche mese, ora ha preferito qualcosa di decisamente più primaverile: il rosa pastello, nuance perfetta per affrontare le giornate sempre più calde e soleggiate con stile. Ha poi mostrato il risultato sui social, mostrando in primissimo piano la mano con delle adorabili unghie pink, la cui forma leggermente squadrata rimanda ai trend dei primi anni 2000.

La nuova manicure di Chanel Totti

Il rosa pastello è lo smalto must della primavera

La nuova manicure di Chanel Totti è un must intramontabile della primavera e di sicuro continuerà a spopolare anche in questo 2026. Le tinte pastello, infatti, sono da sempre il simbolo per eccellenza della bella stagione e, a prescindere dai trend del momento, non passano mai di moda. Il rosa, in particolare, è la scelta perfetta per mixare glamour, originalità ed eleganza, il tutto con un tocco giocoso in pieno stile "Barbie girl". Insomma, tutte coloro che sono alla ricerca di una manicure minimal, chic e fashion farebbero bene a prendere ispirazione dalla figlia di Ilary Blasi: il rosa tenue è lo smalto da avere assolutamente durante le prime giornate miti dell'anno.