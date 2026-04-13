Il primo look estivo di Chanel Totti è con la canotta bianca da quasi 400 euro

Chanel Totti ha approfittato dell’ultimo weekend caldo e soleggiato per anticipare l’estate 2026 con un look che di sicuro farà tendenza. Il capo chiave? La canotta bianca iper griffata.

Il weekend che è appena terminato è stato il primo davvero caldo e soleggiato della primavera, tanto che in moltissimi ne hanno approfittare per trascorrere qualche ora in spiaggia tra tintarella e primi bagni. È il caso di Chanel Totti, che si è lasciata immortalare in uno dei suoi luoghi del cuore: Sabaudia. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione del suo stile estivo? Ecco il completo "da spiaggia" indossato dalla figlia di Ilary Blasi, che sembra essere destinato a fare tendenza durante la prossima stagione calda.

Chanel Totti in spiaggia con la canotta griffata

Chanel Totti è ormai diventata una star della tv italiana grazie a Pechino Express ma, complice il fatto che il programma è stato registrato negli scorsi mesi, sui social documenta regolarmente la sua normale quotidianità romana. Lo scorso weekend, però, lo ha trascorso a Sabaudia, concedendosi una breve fuga che "sa di estate".

Il look estivo di Chanel Totti

L'avevamo lasciata alle prese con il body contouring in un centro bellezza della Capitale, ora la ritroviamo su una spiaggia sconfinata sullo sfondo di un mare calmo e limpido. Nella didascalia dell'album postato ha inserito solo un cuoricino bianco, facendo riferimento al capo chiave del suo look: una canotta bianca a costine decorata con l'iconico logo di Loewe al centro del petto. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 350 euro.

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Canotta Loewe

La canotta bianca torna a essere il must di stagione

Per completare il primo look dal sapore estivo dell'anno Chanel Totti ha scelto un paio di pantaloni palazzo, un modello in denim a vita alta con delle sfumature lungo le gambe. Non sono mancati gli occhiali da sole da gatta in pieno stile diva e un'acconciatura con i capelli sciolti, fluenti e lisci. Insomma, Chanel Totti sembra essere prontissima per accogliere la bella stagione con un tocco fashion. Scommettiamo che grazie a lei la canotta bianca a costine, quella dal mood essenziale e chic che ha spopolato negli scorsi anni, tornerà a dominare le tendenze dell'estate, aggiungendo così un tocco minimal e glamour a ogni tipo di look?