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Cos’è il body contouring, il trattamento per assottigliare il punto vita provato da Chanel Totti

L’ultimo trattamento di bellezza provato da Chanel Totti? Si chiama body contouring e riesce ad assottigliare il punto vita in modo naturale in poche sedute: ecco come funziona.
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A cura di Valeria Paglionico
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Chanel Totti è ormai una vera e propria star della tv e dei social. Non solo vanta oltre 700.000 followers su Instagram, di recente ha anche debuttato sul piccolo schermo a Pechino Express, dando prova di avere tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma Ilary Blasi. Il segreto del suo successo? Al di là del cognome "famoso", ama prendersi cura della sua bellezza tra allenamenti intensivi in palestra e trattamenti estetici di ogni tipo. L'ultimo provato? Si chiama body contouring e promette di assottigliare il punto vita, eliminando la cellulite e scolpendo il corpo in poche sedute.

Il trattamento provato Chanel Totti

Poco prima di dare il via alle vacanze di Pasqua Chanel Totti ha fatto visita a un noto centro estetico romano, mostrandosi alle prese con un trattamento di body contouring. Ha rivelato di essere alla terza seduta e di sentirsi super soddisfatta dei risultati (basti pensare al fatto che ha immortalato in primissimo piano il macchinario Four Shape passatole su pancia, stomaco e fianchi). Nella didascalia ha scritto: "In modo completamente naturale, risultati di assoluto prestigio per trattamenti estetici di body contouring e di ringiovanimento. Drena i liquidi, contrasta la cellulite e il grasso localizzato, ridefinisce i contorni della silhouette". Certo, c'è da chiedersi se una ragazza di 19 anni abbia davvero bisogno di ringiovanire la pelle, ma è chiaro che Chanel si limita semplicemente ad adeguarsi agli standard di bellezza ultra-perfetti contemporanei.

Chanel Totti alle prese col body contouring
Chanel Totti alle prese col body contouring

Come funziona il body contouring

Come funziona il body contouring? Modella la silhouette in modo naturale servendosi di una serie di tecnologie e di macchinari avanzati e non invasivi, dalla radiofrequenza agli ultrasuoni focalizzati, fino ad arrivare alla criolipolisi, alla pressoterapia e ai massaggi manuali. L'obiettivo è agire senza bisturi e chirurgia sulle zone su cui tendono ad accumularsi maggiormente i grassi (come addome, fianchi, cosce, glutei). Attraverso ultrasuoni, laser o aspirazione, infatti, si rimodella il corpo, agendo in modo diretto su cellulite e grasso localizzato. I piccoli "interventi" drenano i liquidi in eccesso, favoriscono il rassodamento dei tessuti e il miglioramento del tono cutaneo e muscolare, donando risultati visibili in poche sedute.

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