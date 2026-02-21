Chanel Totti con la maschera d’oro si prepara al debutto in tv: quali sono gli effetti del trattamento

Come si sta preparando Chanel Totti al debutto in tv? Facendo visita all’estetista di fiducia: ecco a cosa serve la maschera gold che ha provato nelle ultime ore.

Chanel Totti sta vivendo un periodo d'oro della sua vita: a pochi mesi dai 18 anni, è pronta per debuttare in televisione, così da seguire le orme della mamma Ilary Blasi. A partire dal prossimo 12 marzo, infatti, sarà tra i concorrenti di Pechino Express, il "travel reality" di Sky a cui ha partecipato in coppia con Filippo Laurino (insieme sono I raccomandati), storico amico e figlio di Graziella Lopedota, la manager della mamma. Come si sta preparando per seguire da casa il viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone che ha portato a termine durante le registrazioni di qualche mese fa?

Chanel Totti dall'estetista prima del debutto in tv

Diplomatasi lo scorso giugno in una delle più rinomate scuole private di Roma, Chanel Totti ha deciso di non continuare gli studi e di darsi alla tv (anche se papà Francesco si era dimostrato riluttante all'idea qualche mese fa). Per farlo non può fare a meno di curare la sua immagine nei minimi dettagli, dandosi non solo alla palestra ma anche ai trattamenti di bellezza innovativi e d'avanguardia. Da anni è cliente fissa di Claudia Guadagnino, famosa estetista di Roma, alla quale proprio nelle ultime ore si è rivolta, il motivo? Ha voluto provare una maschera viso a base di una scintillante crema d'oro. Naturalmente non ha potuto fare a meno di immortalarsi mentre era comodamente stesa sul letti, con il volto rilassato e coperto dalla lozione a effetto "sparkling".

Chanel Totti con la maschera gold

A cosa serve la maschera viso gold

A cosa serve la maschera gold? Si tratta di un trattamento di bellezza molto amato, soprattutto dalle star, capace di illuminare il visto e di contrastare la comparsa dei segni del tempo. Quella in formato crema (come il prodotto provato da Chanel Totti) al suo interno ha polvere d'oro e cellule staminali e riesce a nutrire, idratare e illuminare la pelle in profondità. Come se non bastasse, ha un effetto detossinante e riduce le linee sottili legate all'età o alle espressioni, rendendo la pelle tonica, elastica e liscia come seta. Certo, avendo solo 18 anni, probabilmente Chanel non si preoccupa ancora delle rughe, ma è chiaro che desidera donare luminosità al viso, soprattutto in vista del debutto televisivo.