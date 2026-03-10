Chanel Totti la “raccomandata” inaugura Pechino Express in total denim

Chanel Totti

Lei è la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, la secondogenita. Il suo nome è Chanel Totti. Lui è Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota: è la storica manager di Ilary, nonché fondatrice dell’agenzia Notoria. Cosa hanno in comune? Che sono amici e si conoscono da tutta una vita: e poi che sono due "raccomandati". Questo è il nome con cui ironicamente partecipano alla nuova edizione di Pechino Express che li porterà in giro per l'Asia tra avventure e peripezie varie. Il debutto del reality è previsto il 12 marzo su Sky e Now. Il cast al completo era presente alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Milano, che ha ufficialmente dato il via al programma. Per l'occasione, Chanel Totti ha scelto un look trendy e giovanile, che fa già pregustare aria di primavera.

Il look di Chanel Totti anticipa la primavera

Si è presentata all'incontro, assieme al resto dei concorrenti, indossando un completo di jeans color polvere, un total denim composto da camicia oversize e pantaloni larghi coordinati. È una fan del total denim, già proposto in passato. Ai piedi, invece, un paio di sneakers black&white, firmate Chanel. Il nome della ragazza rimanda immediatamente alla Maison francese, che effettivamente è uno dei brand preferiti di sua madre, quello che ricorre più spesso nelle scelte di stile della conduttrice, quando si tratta soprattutto di accessori (borse e occhiali). Chanel Totti ha ereditato la stessa passione per la moda e il lusso. Anche sui social è molto attiva sul fronte fashion: mostra gli outfit, le sessione dal parrucchiere di fiducia, le nail art. Stavolta, ha immediatamente intercettato la tendenza del total denim, che sembra sarà il trend della prossima primavera. Lo ha scelto di recente anche Samira Lui, ospite di Verissimo.

Per lei è la prima esperienza televisiva e segna effettivamente il suo debutto nel mondo dello spettacolo. In passato aveva già dimostrato una certa propensione, cimentandosi come modella per esempio, ma solo quando è diventata maggiorenne ha cominciato a prendere quella strada più seriamente. Fino alla maturità, si è dedicata esclusivamente agli studi ma destreggiandosi già molto bene sui social, dove attualmente è seguita da già da oltre 600 mila follower. Poi concluso il percorso di studi si è lanciata nel mondo delle sponsorizzazioni come influencer, ha partecipato alla Milano Fashion Week, è entrata in un'agenzia e poi è arrivata la possibilità del reality show. Intervistata dal Corriere della Sera ha chiarito subito l'intento ironico del nome I Raccomandati: "Io e Filippo abbiamo pensato: se non ce lo diciamo da soli, ce lo diranno gli altri, quindi abbiamo prevenuto. Io mi prendo in giro da sola, scherzo molto, ma non mi interessa quello che pensa la gente, non devo dimostrare niente a nessuno. I miei non mi hanno mai spianato la strada, ci hanno sempre fatti tutti sudare". Il debutto televisivo della 18enne arriva tra l'altro a ridosso del ritorno in tv di sua madre, al timone del Grande Fratello VIP.