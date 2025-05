La festa per i 18 anni di Chanel Totti, la event planner: “Tutto abbastanza sobrio, è una ragazza semplice”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Dal menu all'allestimento, Chanel Totti ha voluto che la sua festa per i 18 anni in qualche modo la rappresentasse. Ecco perché ha curato ogni dettaglio del party assieme alla event planner Annalisa Vollero, che non è solo una professionista del settore, ma anche un'amica di famiglia. In passato ha organizzato anche i 18 anni di Cristian Totti e il compleanno della piccola Isabel Totti. A Fanpage.it ha raccontato come si è svolta la serata, evidenziando proprio quanto ogni elemento sia perfettamente allineato alla personalità della festeggiata. La neo 18enne, infatti, ha fatto scelte all'insegna della sobrietà puntando solo a divertirsi con gli amici, aggiungendo comunque un tocco glamour e scintillante da diva della serata, che era comunque in suo onore! "È una ragazza estremamente semplice – ha detto – Era la sua festa e ha fatto quello che più le piaceva".

Il dress code della festa per Chanel Totti

La festa è stata organizzata al Castello di Torcrescenza di Roma, con catering capitanato da chef Michele Deleo di Tenuta San Domenico. La festeggiata aveva le idee chiare davvero su tutto: "Il moodboard dell'evento erano i due colori metallici oro e argento più il bianco. Lei ha voluto tutto nelle sfumature del bianco, abbastanza sobrio. Ha dato un dress code elegant black". Nulla di nero, invece, nei suoi due look della serata. Chanel Totti ha puntato su due creazioni scintillanti: un abito lungo per l'ingresso al Castello e un altro, sempre completamente ricamato, ma corto. La event planner ha aggiunto: "La torta riprendeva i fiocchetti argento del ricamo del vestito: una torta a sette piani".

Il menu per i 18 anni di Chanel Totti

Da ragazza di 18 anni, Chanel Totti ha scelto per la serata un menu all'insegna della semplicità: "Ha fatto fare i piatti che ama tanto: gli schiaffoni alla scarpariello, che sono un piatto tipico napoletano, una pasta col pomodoro e tanto parmigiano. Poi avevamo il cozzetto del pane con le polpette dentro. Insomma roba che mangiano i ragazzi. Poi ha voluto dei corner particolari: la pizza fritta, il sushi, i panini. Poi a fine festa dopo il taglio della torta ha fatto fare per tutti hamburger e patatine con l'open bar".

Immancabile la musica: dj e una band dal vivo. In tutto erano presenti circa 200 persone, che si sono scatenate in pista da ballo facendo sentire alla festeggiata tutto il loro affetto: "Chanel è una ragazza piena di amici, c'erano tutti alla festa. Le vogliono bene perché è molto semplice e molto educata".