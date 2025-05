video suggerito

Qual è la tenuta con chef stellato scelta da Chanel Totti per festeggiare i 18 anni Chanel Totti ha festeggiato i suoi 18 anni in gran stile lo scorso weekend. Qual è la location storica (e con chef stellato) che ha scelto per la serata speciale? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti ha vissuto un weekend letteralmente da sogno: il 13 maggio ha compiuto 18 anni e, dopo aver celebrato il traguardo in "più tappe", ovvero prima con il papà con un maxi party casalingo, poi con la mamma al ristorante, lo scorso sabato è riuscita a riunire i genitori Francesco Totti e Ilary Blasi per un maxi party in gran stile. Ha indossato due diversi abiti scintillanti, ha brindato in compagnia degli amici più cari e ha condiviso i dettagli più glamour sui social, dal dj che ha suonato appositamente per lei alla torta gigante. A fare da sfondo alle celebrazioni è stata una location a cui è particolarmente legata ma che è stata rivisitata in chiave floreale e fashion: ecco qual è.

Dove ha festeggiato i 18 anni Chanel Totti

Per brindare in gran stile ai suoi 18 anni Chanel Totti ha deciso di ritornare a Relais Tenuta San Domenico, un'antica dimora a Capua, Caserta, dove già negli anni scorsi il fratello Cristian aveva celebrato il compleanno. Si tratta di una location storica risalente al ‘700, è immersa nella rigogliosa vegetazione di un enorme parco, è dotata di una piscina, una cascata, di incredibili giochi di luce, tutti dettagli che rendono l'atmosfera suggestiva e da fiaba.

Tenuta San Domenico

Perfetta per i matrimoni boho-chic, dà ai suoi ospiti anche la possibilità di festeggiare compleanni ed eventi speciali (proprio come fatto da Chanel Totti). Quanto costa organizzare un party in un paradiso simile? Le trattative per gli eventi sono riservate ma è possibile riservare una camera nell'hotel in loco a partire da 150 euro a notte.

Leggi anche Cosa ha indossato Ilary Blasi al mega party per i 18 anni della figlia Chanel Totti

L'allestimento dei tavoli

Dalle rose bianche sui tavoli al menù stellato

La festa di Chanel Totti si è tenuta in una delle sale al coperto di Tenuta San Domenico, per la precisione in quella con la cupola di vetro che dà la possibilità di ammirare le stelle. Naturalmente è stata allestita in modo impeccabile, riprendendo i colori degli abiti della festeggiata, il bianco e l'argento.

Il menù stellato

Tovaglioli personalizzati, rose bianche come centrotavola e ghirlande di fiori che cadono romanticamente dai soffitti: ad aggiungere un tocco grintoso alla serata sono state le luci scintillanti, i maxi schermi e il dj. Non poteva mancare, infine, il menù all'insegna delle prelibatezze campane firmato dallo chef stellato Michele De Leo. Battilocchio napoletano con pomodoro e mozzarella, cuoppo fritto sul momento e cuzzetiello di pane riempito con parmigiana: questi sono stati solo alcuni dei piatti offerti agli ospiti. In quanti sognano una festa di 18 anni tanto sofisticata?