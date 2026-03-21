Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico Equense

Villa Crespi, il ristorante tristellato sul Lago d’Orta, in Piemonte, non è l’unico di Antonino Cannavacciuolo: lo chef è anche "tornato alle origini" con un ristornate situato nella sua casa d’infanzia. Si chiama Cannavacciuolo Countryside, si trova a Ticciano, in provincia di Vico Equense, e fa parte del Laqua Countryside, un boutique hotel a 5 stelle. Guidato dall’Executive Chef Nicola Somma (sotto la supervisione di Cannavacciuolo), ha guadagnato un stella Michelin nel 2021 e ancora oggi la detiene grazie ai suoi menù che rendono omaggio alla tradizione campana e alla stagionalità. In occasione di Pasqua 2026, in particolare, ha proposto una degustazione esclusiva: ecco cosa comprende e quanto costa.

Il menù degustazione offerto dal ristorante di Cannavacciuolo

Il ristorante Cannavacciuolo Countryside è pronto per festeggiare Pasqua 2026. Sullo sfondo di un luogo in cui domina la natura, la quiete e i profumi della terra, viene proposto un menù esclusivo creato appositamente dallo chef campano, il cui obiettivo è dare vita a un vero e proprio viaggio culinario che attraversa l'Italia da sud a nord.

Cannavacciuolo Countryside

Cucina autentica, prodotti a km 0 e stagionalità: il menù degustazione di Pasqua è un omaggio alle terre campane ma con qualche guizzo iper contemporaneo. Cosa comprende? Si parte da una sorpresa di benvenuto dello chef, si continua con un calamaro condito con fave e limone, poi con degli gnocchi al ragù di agnello con piselli e tartufo e con un risotto asparagi, anguilla affumicata e liquirizia. Come secondo viene offerto agnello, miso e casseruola di verdure, successivamente c’è il pre dessert e infine si chiude cioccolato, lampone e limone candito.

Leggi anche Per una Pasqua "stellata" al resort di Antonino Cannavacciuolo bisogna spendere oltre 3mila euro

Cannavacciuolo Countryside

Il prezzo della degustazione pasquale al Cannavacciuolo Countryside

Quanto costa il menù degustazione di Pasqua firmato da Antonino Cannavacciuolo per il ristorante del Laqua Countryside? Il prezzo base è di 160 euro a persona ma si può aggiungere una degustazione di vini abbinati con un extra di 85 euro e una selezione di formaggi a 30 euro.

Laqua Countryside

La domenica di Pasqua rimarranno disponibili anche le altre degustazioni dello chef, da Nonna Fiorentina a Nonno Antonino, fino ad arrivare al vegetariano Carpe Diem. Anche in questi casi i prezzi sono di 160 euro a persona (tranne il vegetariano che costa 120 euro) e si possono aggiungere le degustazioni di vini e formaggi. In quanti decideranno di evitare il classico pranzo casalingo e si concederanno un’esperienza pasquale stellate?