Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico Equense
Villa Crespi, il ristorante tristellato sul Lago d’Orta, in Piemonte, non è l’unico di Antonino Cannavacciuolo: lo chef è anche "tornato alle origini" con un ristornate situato nella sua casa d’infanzia. Si chiama Cannavacciuolo Countryside, si trova a Ticciano, in provincia di Vico Equense, e fa parte del Laqua Countryside, un boutique hotel a 5 stelle. Guidato dall’Executive Chef Nicola Somma (sotto la supervisione di Cannavacciuolo), ha guadagnato un stella Michelin nel 2021 e ancora oggi la detiene grazie ai suoi menù che rendono omaggio alla tradizione campana e alla stagionalità. In occasione di Pasqua 2026, in particolare, ha proposto una degustazione esclusiva: ecco cosa comprende e quanto costa.
Il menù degustazione offerto dal ristorante di Cannavacciuolo
Il ristorante Cannavacciuolo Countryside è pronto per festeggiare Pasqua 2026. Sullo sfondo di un luogo in cui domina la natura, la quiete e i profumi della terra, viene proposto un menù esclusivo creato appositamente dallo chef campano, il cui obiettivo è dare vita a un vero e proprio viaggio culinario che attraversa l'Italia da sud a nord.
Cucina autentica, prodotti a km 0 e stagionalità: il menù degustazione di Pasqua è un omaggio alle terre campane ma con qualche guizzo iper contemporaneo. Cosa comprende? Si parte da una sorpresa di benvenuto dello chef, si continua con un calamaro condito con fave e limone, poi con degli gnocchi al ragù di agnello con piselli e tartufo e con un risotto asparagi, anguilla affumicata e liquirizia. Come secondo viene offerto agnello, miso e casseruola di verdure, successivamente c’è il pre dessert e infine si chiude cioccolato, lampone e limone candito.
Il prezzo della degustazione pasquale al Cannavacciuolo Countryside
Quanto costa il menù degustazione di Pasqua firmato da Antonino Cannavacciuolo per il ristorante del Laqua Countryside? Il prezzo base è di 160 euro a persona ma si può aggiungere una degustazione di vini abbinati con un extra di 85 euro e una selezione di formaggi a 30 euro.
La domenica di Pasqua rimarranno disponibili anche le altre degustazioni dello chef, da Nonna Fiorentina a Nonno Antonino, fino ad arrivare al vegetariano Carpe Diem. Anche in questi casi i prezzi sono di 160 euro a persona (tranne il vegetariano che costa 120 euro) e si possono aggiungere le degustazioni di vini e formaggi. In quanti decideranno di evitare il classico pranzo casalingo e si concederanno un’esperienza pasquale stellate?