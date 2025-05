Cosa ha indossato Ilary Blasi al mega party per i 18 anni della figlia Chanel Totti

video suggerito

A cura di Giusy Dente

In occasione dei 18 anni di Chanel Totti, la famiglia ha fatto davvero le cose in grande stile: giorni e giorni di festa, per celebrare la maggiore età della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. Prima c'è stata la festa organizzata dal calciatore, poi la cena in un famoso ristorante romano con la conduttrice infine è stata la volta del party vero e proprio con djset, fuochi d'artificio, luci, maxi torta e tanti amici. Per l'occasione la mamma della festeggiata ha scelto un outfit di tendenza. Ilary Blasi era assieme al fidanzato Bastian Muller, che le ha da poco fatto la proposta di matrimonio. Era presente anche Noemi Bocchi, la nuova compagna del Pupone.

Il look black&white di Ilary Blasi

Chanel Totti per la grande serata in suo onore ha indossato due abiti scintillanti, tempestati di ricami e cristalli: uno lungo con tanto di strascico e uno corto con maxi scollatura. Insomma, la vera diva della serata! Per il party in onore della neo 18enne, non poteva mancare mamma Ilary Blasi. La conduttrice era insieme al nuovo compagno, con un elegante look coordinato: entrambi col completo.

Nessun outfit glamour per Ilary Blasi, che quindi ha lasciato che a brillare fosse giustamente solo sua figlia. Ha puntato su qualcosa di decisamente diverso, ma davvero di grande tendenza. Il look black&white dal tocco mannish, infatti, comprendeva giacca monopetto avvitata nera con pantaloni a sigaretta coordinati lunghi fino alle caviglie, camicia bianca, cravatta scura firmata Prada, come si può immediatamente notare dall'inconfondibile logo a triangolo in metallo della Maison.

L'accessorio costa 300 euro. Il tocco colorato del look, però, arriva dalla borsa. Anche in questo caso è un modello inconfondibile: è una Kelly di Hermes. Al tocco colorato, la conduttrice ha aggiunto anche il dettaglio glamour: le décolleté argentate scintillanti.

È il momento del power suit

Il power suit è il trend del momento. Celebrities (da Monica Bellucci ai David di Donatello a Andie MacDowell a Cannes), politici (ne è grande fan Melania Trump), donne del mondo royal (una su tutte Letizia Ortiz): tutte vestono col completo "maschile" per così dire, quello pensato inizialmente solo per l'uomo che è poi entrato a far parte anche del guardaroba femminile. Lo ha di recente sfoggiato anche Meghan Markle per un convegno.

Cravatta Prada

Il power dressing da business woman, sta vivendo un periodo di grande fortuna. Si compone solitamente di abiti sartoriali, tailleur, camicie, gilet, cravatta e predilige il classico bianco e nero. È un look che trasmette carattere, che comunica immediatamente autorevolezza, potere, sicurezza, professionalità. Funziona negli ambienti formali per dare risalto a un'immagine di successo e leadership, ma funziona anche in contesti meno istituzionali, più glamour, come alternativa ai soliti look da red carpet, sostituiti con qualcosa di decisamente più strong e d'impatto.