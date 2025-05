video suggerito

Monica Bellucci ai David di Donatello sfida le regole del red carpet: è iniziata l'era del Power Suit Basta con scollature e spacchi, addio a lustrini e abiti a sirena, Monica Bellucci se ne frega delle regole da red carpet e ai David di Donatello 2025 sfila con un elegantissimo Power Suit oversize.

A cura di Marco Casola

Basta con i vestiti a sirena, gli strascichi e le scollature, l'epoca del Power Suit è ufficialmente iniziata, anche sui red carpet più glamour. Ma cos'è un Power Suit? Si tratta di completi e abiti, spesso rigorosi, solitamente creati con capi rubati al menswear, che diventano nuovo simbolo di potere per le donne, in un momento storico in cui le regole stanno finalmente cambiando. A lanciare il nuovo trend ai David di Donatello 2025 è stata Monica Bellucci che, sul palco dell'evento cinematografico, non è apparsa con uno dei tipici abiti da sera con cui le dive solitamente appaiono in questi grandi eventi ma ha scelto un tailleur pantaloni.

Addio ai lustrini e alle trasparenze, addio a spacchi e cristalli, Bellucci se ne frega delle regole da red carpet, che richiedono un dress code glam, e ai David di Donatello indossa un completo Saint Laurent beige, con blazer oversize doppiopetto e pantaloni palazzo. Per completare il mannish look Bellucci indossa una camicia bianca e, ciliegina sulla torta, abbina quello che da sempre è il simbolo del guardaroba maschile, ovvero la cravatta regimental, il dettaglio più classico dei completi formali da uomo.

Monica Bellucci in Saint Laurent con gioielli Cartier

Chi ha detto che solo un vestito lungo, magari aderente o trasparente, può essere glamour e sensuale? Monica Bellucci dimostra con il suo power suit che per conquistare la scena serve l'attitude giusta e sopratutto serve il coraggio per rompere le regole e uscire dai soliti schemi, quegli schemi che troppo spesso costringono le attrici in confini stretti, ormai superati, di cui non sentiamo più il bisogno.

