Timothée Chalamet e Kylie Jenner in coordinato per il primo red carpet di coppia ai David di Donatello Chi sono i veri divi della 70ᵃ edizione dei David di Donatello? Timothée Chalamet e Kylie Jenner, che hanno sfilato per la prima volta insieme sul red carpet con degli eleganti look coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera il Teatro 5 di Cinecittà a Roma ha ospitato la 70ᵃ edizione dei David di Donatello, la cerimonia annuale organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano che premia i talenti che si sono distinti nel settore. A trionfare è stato Vermiglio, il film con Elio Germano firmato da Maura Delpero che si è aggiudicato ben 7 statuette, prima tra tutte quella come Miglior Film, poi Elio Germano è stato eletto Miglior attore, Tecla Insolia Miglior Attrice e Margherita Vicario ha vinto il premio per il Miglior esordio alla regia. A presentare l'evento andato in onda su Rai 1 è stata Elena Sofia Ricci insieme a Mika, anche se i veri protagonisti sono state le star che hanno sfilato sul red carpet. I veri divi della serata? Timothée Chalamet e Kylie Jenner, che si sono vestiti in coordinato per questo inaspettato viaggio di coppia in Italia.

Il debutto di Timothée Chalamet e Kylie Jenner sul red carpet

Timothée Chalamet e Kylie Jenner stanno insieme dal 2023 ma, nonostante abbiano partecipato spesso insieme a eventi di gala di fama internazionale, non avevano mai sfilato in coppia su un red carpet. Ora quel momento è finalmente arrivato ed è andato in scena ai David di Donatello 2025, dove l'attore ha ricevuto un premio speciale per la sua interpretazione migliore, quella nei panni di Bob Dylan nel film A Complete Unknown. Quale migliore occasione di questa per presentarsi di fronte i riflettori fianco a fianco tenendosi per mano? Trattandosi di un debutto, hanno curato il loro stile nei minimi dettagli, dando l'ennesima prova del loro amore con dei look coordinati da veri e propri divi.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner ai David di Donatello 2025

Chi ha vestito Timothée Chalamet e Kylie Jenner ai David di Donatello

Per ritirare il premio speciale Timothée Chalamet ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del nero con un completo di velluto firmato Tom Ford. Giacca doppiopetto con revers dalle cuciture in raso, pantaloni dalla silhouette dritta e camicia coordinata: l'attore ha spezzato l'effetto dark solo con un fiore bianco portato all'occhiello.

Timothée Chalamet in Tom Ford by Haider Ackermann

Kylie Jenner non è stata da meno in fatto di eleganza, anzi, anche lei ha scelto il total black, così da essere coordinata al compagno. Ha abbandonato le trasparenze e i dettagli iper sensuali, ha preferito una sirena fasciante e super chic firmata Schiaparelli con la scollatura generosa e lo strascico. Non sono mancati gli orecchini preziosi con le perle, la borsetta dai ricami gold e i tacchi a spillo (tutto di Schiaparelli). Timothée e Kylie non sono forse la coppia più bella e glamour del momento?

Kylie Jenner in Schiaparelli