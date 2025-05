Incidente di stile per Kylie Jenner al Met Gala: le scarpe rimangono “incollate” ai piedi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte a New York è andato in scena uno degli eventi glamour più attesi dell'anno, il Met Gala 2025, appuntamento annuo organizzato per raccogliere fondi da destinare alle mostre del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile e di esuberanza tra abiti da sogno, tacchi a spillo e accessori originali. Tra Rihanna che ha rivelato il pancione della sua terza gravidanza e Gigi Hadid vestita d'oro, a passare inosservata è stata Kylie Jenner. Meravigliosa in un fasciante abito dark con corsetto steccato incorporato, sui social ha rivelato il piccolo incidente di stile di cui è diventata protagonista.

Chi ha firmato il look di Kylie Jenner al Met Gala 2025

Kylie Jenner è stata tra gli ospiti del Met Gala 2025, al quale ha partecipato "a sorpresa" da sola, dunque senza il fidanzato Timothée Chalamet. Nonostante ciò, è riuscita a farsi notare con un look da diva glamour e d'impatto. Si è affidata alla Maison Ferragamo, sfoggiando un lungo abito nero con corsetto steccato incorporato e dettagli in tweed sia sulla gonna col maxi spacco che sul reggiseno del bustier. Per completare il tutto ha scelto dei guanti al gomito total black e delle scarpe di pelle col tacco a spillo e delle fibbie gioiello sulle punte (sempre di Ferragamo). Décolleté in risalto, orecchini scintillanti e capelli raccolti: Kylie non ha assolutamente rivali quando si parla di stile sensuale e glamour.

Kylie Jenner in Ferragamo

Perché Kylie Jenner ha usato il nastro adesivo sui talloni

L'unico piccolo inconveniente è che Kylie Jenner è diventata protagonista di un incidente di stile. Sebbene sul red carpet sia apparsa impeccabile e sicura di sé, una volta tornata in camerino ha documentato un "problemino" sui social: le pumps nere di Ferragamo si sono incollate ai piedi, lasciandola letteralmente incastrata.

Kylie con i talloni incollati alle scarpe

Tutto è stato causato dal consiglio dello stylist Maximilian Davis, che le ha fatto applicare del nastro adesivo intorno ai talloni per evitare vesciche e dolori. Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato è che la colla dello scotch sarebbe stata così resistente da lasciare i piedi incollati alla suola. Come è stata risolta la situazione? Gli assistenti le hanno spruzzato acqua e sapone sui talloni e alla fine sono riusciti nel loro intento, liberando l'imprenditrice.

Il risultato finale