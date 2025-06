Tutti contro Kylie Jenner in bianco al matrimonio di Bezos: il vero colore dell’abito e chi l’ha vestita

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner al matrimonio di Lauren Sanchez e Jeff Bezos

L'errore di stile è dietro l'angolo, anche quando si tratta del matrimonio dell'anno. È il caso delle nozze chiacchieratissime di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: la coppia ha catalizzato l'attenzione del mondo intero coi loro festeggiamenti durati tre giorni. Si sono sposati a Venezia, dove sono arrivati ospiti vip da ogni parte del mondo: la regina Rania di Giordania, Orlando Bloom, Vittoria Ceretti con Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Sydney Sweeney. Erano presenti anche le Kardashian-Jenner al completo: Kim, Chloe, Kendall e Kylie, assieme alla madre Kris. Proprio il look di Kylie Jenner ha fatto storcere il naso a molti.

L'errore di stile di Kylie Jenner

Kylie Jenner non ha rinunciato al suo inconfondibile stile, per le nozze dell'anno, ma questa scelta le è costata un bel po' di critiche. Il suo look per il fatidico giorno del sì, infatti, ha fatto il giro del mondo, ma non proprio in positivo. Molti si sono soffermati sulla scelta del colore: l'influencer ha osato molto, forse troppo, commettendo un errore fatale. E se il dettaglio non è sfuggito agli utenti del web, chissà cosa avrà pensato proprio la sposa, quando si è ritrovata l'ospite vestita di simil bianco.

Kylie Jenner in Dilara Findikoglu

L'influencer, infatti, ha sfoggiato per l'occasione un abito bustier aderentissimo con dettaglio stringato, maxi scollatura, bretelline sottili decorate con due piccoli fiocchetti neri, inserti in pizzo e punto vista estremamente segnato, in perfetto stile Kardashian-Jenner. Era una creazione firmata Dilara Findikoglu in una nuance estremamente chiara, tra carta da zucchero e argento. La tonalità a prima vista sembra effettivamente un bianco ghiaccio, un colore che solitamente viene sconsigliato ai matrimoni.

Kim Kardashian in Dilara Findikoglu

Cosa dice il dress code nuziale

Il dress code dei matrimoni vuole che il bianco sia il colore riservato unicamente alla sposa, "vietato" dunque agli invitati. Gli ospiti hanno l'imbarazzo della scelta, in una sconfinata tavolozza di colori possibili, anche se le tonalità pastello restano quelle da prediligere: sì al rosa, al verde acido per chi vuole osare di più, all'oro, al tiffany, al pervinca. Anche il nero è un colore sconsigliato, solitamente più indicato per altre tipologie di occasioni. Eppure, di nero se ne è visto tanto al matrimonio del fondatore di Amazon e della sua amata giornalista: lo hanno scelto sia Kendall Jenner che Vittoria Ceretti.

Gaia in Dilara Findikogu

Chi è la stilista

Dilara Findikoglu è una stilista turco-inglese dallo stile immediatamente riconoscibile. I suoi corsetti e i suoi abiti-armatura sono inconfondibili, così come il suo design che fa riferimento all'epoca vittoriana e al mondo del teatro. Drappeggi, abiti sfilacciati, stringhe, tulle, pizzi e ricami: le sue creazioni sono un'esaltazione del potere femminile, una provocazione, una rivendicazione anti patriarcale.

Julia Fox in Dilara Findikoglu SS23 Earthly Paradise dress

Si sono innamorate della sua creatività tantissime celebrities che hanno indossato i suoi capi: Bella Hadid, Anya Taylor-Joy, Mariacarla Boscono, Madonna, Hailey Bieber, Julia Fox. Tutte sono state conquistate dalla sua estetica ottocentesca rivista in chiave politica e moderna, con focus soprattutto sui colori nude.

Hailey Bieber in custom Dilara Findikoglu

Ha indossato un look della stilista anche Gaia, nella prima serata del Festival di Sanremo: è salita sul palco dell'Ariston come una moderna Giovanna D'arco, indossando un sensuale abito-bustier nude in pizzo e seta. Kylie Jenner non è stata la sola a puntare su di lei, per la trasferta veneziana. Anche sua sorella Kim Kardashian ha scelto una sua creazione, per il pigiama party post wedding ispirato alla Dolce Vita: un bustier dress estremamente sexy con scollatura vertiginosa e inserti velour, stola, lungo strascico posteriore e autoreggenti.