Il vestito più cercato del matrimonio di Jeff Bezos non è della sposa Lauren Sanchez

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha creato un certo movimento nel mondo della moda. Alcuni brand in particolare hanno guadagnato visibilità.

A cura di Giusy Dente

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha catalizzato l'attenzione del mondo intero: la coppia si è sposata a Venezia e avrebbe speso secondo le stime 20 milioni di euro tra location, misure di sicurezza., catering, vestiti e quant'altro. A proposito proprio di vestiti: la sposa non si è certo limitata. Ha anzi portato con sé ben 27 abiti, da sfoggiare nell'arco dei tre giorni di sfarzosissimi e lussuosi festeggiamenti. Si è rivolta a diverse importanti Maison e come lei anche gli invitati. Tutto questo ha creato un certo movimento nel mondo della moda.

Gli abiti del matrimonio di Lauren Sanchez e Jeff Bezos

La sposa nel fatidico giorno del sì ha scelto una creazione firmata Dolce&Gabbana: un abito a sirena ispirato a Sofia Loren, in omaggio proprio all'Italia, che ha ospitato le nozze (e anche la luna di miele visto che ora i neo sposi sono in Sicilia). Tra gli altri brand a cui si è affidata: Alexander McQueen (il monospalla del primo giorno), Schiaparelli (un capo d'Alta Moda da circa 100mila euro), Alaia, Dior, Versace. Non sono mancati gli imprevisti: pare infatti che un vestito sia scomparso, forse rubato. E che dire dei look degli invitati. La guest list, top secret fino all'ultimo, includeva ospiti provenienti da ogni parte del mondo. C'erano Vittoria Ceretti con Leonardo Di Caprio, la regina Rania di Giordania, Kylie e Kendall Jenner, Kim Kardashian, Sydney Sweeney. Proprio l'attrice ha riscosso particolare successo coi suoi outfit.

Lauren Sànchez in Schiaparelli Haute Couture

Quali brand hanno guadagnato di più dalle nozze

Secondo un report di Launchmetrics riportato da WWD, il matrimonio dell'imprenditore (fondatore e proprietario di Amazon) e della giornalista avrebbe prodotto ben 222 milioni di dollari di Media Impact Value (MIV). Sul fronte moda, pare ne abbia beneficiato soprattutto Dolce&Gabbana (avendo firmato l'abito bianco): si parla di una visibilità mediatica del valore di 14,5 milioni di dollari e di un incremento del 28% in quanto a esposizione mediatica nei giorni dell'evento. Il brand, tra l'altro, non ha vestito solo la sposa ma anche alcuni invitati: Vittoria Ceretti, Kylie Jenner, Sydney Sweeney.

Il look Versace di Lauren Sanchez per il party Dolce Notte

Bene anche per Schiaparelli, che ha realizzato il look del party pre nozze: ha generato 4 milioni di dollari, seguito da Versace che ha pensato al look post matrimonio con 2,8 milioni. Nella classifica stilata da Launchmetrics compaiono anche Alexander McQueen, Dilara Findikoglu (che ha vestito le sorelle Kardashian), Roberto Cavalli, la designer di gioielli Lorraine Schwartz e Tom Ford.

Sydney Sweeney in Galia Lahav

Qual è il vestito più richiesto

E che dire di Galia Lahav. Il brand ha firmato il look personalizzato di Sydney Sweeney per l'evento finale del sabato sera: l'abito da 25.000 dollari realizzato in 150 ore di lavoro ha avuto un impatto molto positivo per il brand. Come riporta WWD, il marchio avrebbe registrato un aumento addirittura del 200% nelle vendite e-commerce in sole 24 ore, ricevendo più di 80 richieste specifiche per l'abito dell'attrice.

Sydney Sweeney in Galia Lahav

Il responsabile globale delle PR, Yael Friedman, ha dichiarato: "L'esposizione ha generato un netto aumento di appuntamenti con le clienti e un fortissimo engagement sui social media. È stato un esempio perfetto di come un look audace e di grande visibilità possa aumentare la desiderabilità e la brand awareness, oltre a portare risultati commerciali tangibili".