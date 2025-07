video suggerito

I segreti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: ospiti estenuati e dress code non rispettato Com'è stato davvero il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez? Tra lamentele degli invitati e dress code non rispettato, non tutto è andato nel verso giusto: ecco cosa è accaduto.

A cura di Valeria Paglionico

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono diventati marito e moglie lo scorso weekend durante un matrimonio da sogno organizzato a Venezia. Complici i 27 abiti bianchi griffati della sposa e la lista degli invitati da sogno, la cerimonia si è trasformata in un vero e proprio evento mediatico di cui ancora oggi si parla. Non sorprende, dunque, che emergano ogni giorno delle nuove indiscrezioni, dalla location scelta per la luna di miele al prezioso look con la borsa d'oro della sposa. La cosa che in pochi sanno è, nonostante di fronte i riflettori tutto sia andato per il verso giusto, ci sono stati non pochi inconvenienti: ecco tutti i segreti del cosiddetto "matrimonio del secolo".

Com'è stato davvero il matrimonio dei Bezos per gli invitati

Nonostante le foto da sogno che hanno ritratto gli invitati in versione glamour sullo sfondo della Laguna veneziana, sono stati molti coloro che si sono lamentati. Per loro partecipare al matrimonio è stato estenuante e stressante, il motivo? Tutti si sono dovuti spostare in barca da una location all'altra e, considerando il fatto che dovevano arrivare nello stesso posto alla stessa ora, si sono creati non pochi inconvenienti. A rendere il tutto ancora più difficile è stato il caldo insopportabile registratosi negli ultimi giorni. Insomma, prendere parte a ben 3 giorni di feste ed eventi di gala è stato letteralmente massacrante: anche gli invitati dopo questa enorme fatica si concederanno una vacanza?

Al party Dolce Notte nessuno era in pigiama

Tra gli eventi iconici del matrimonio dei Bezos-Sanchez c'è stata la festa finale chiamata Dolce Notte, una sorta di pigiama party con tanto di dress code a tema, l'unico piccolo inconveniente? Praticamente nessuno, neppure la sposa, ha rispettato le regole di stile. Lauren Sanchez ha sfoggiato un abito rosa ricamato a mano di Versace, Kim Kardashian ha abbinato un maxi dress scollatissimo a delle autoreggenti portate in vista e Vittoria Ceretti è apparsa eterea in uno slip dress di seta: più che un pigiama party sembrava di essere su un red carpet hollywoodiano. Gli sposi si aspettavano questo "strappo alle regole" oppure per loro è stata una spiacevole sorpresa?